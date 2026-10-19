Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erfolgreich ins Wintersemester gestartet
„Einblicke und Perspektiven“
Die kostenfreien Studium Generale-Vorträge stehen allen Interessierten offen und finden während der Vorlesungszeit jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr als hybrides Format statt – in Präsenz in der Aula der Hochschule oder online via Zoom. Eine Anmeldung per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist erforderlich.
Studium Generale-Programm der HWG LU im Wintersemester 2026/2027
20.10.2026 – „Mathematik nach Feierabend. Eine Chance für die Mathematik mit Beispielen aus dem Alltag”, Benno Grabinger, Gymnasiallehrer und Fachberater Mathematik i.R.
27.10.2026 – „Finanzausstattung der Kommunen. Wie ist eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit möglich?”, Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, RPTU Kaiserslautern-Landau, Fachbereich Stadt- und Regionalökonomie
03.11.2026 – „Motivation statt Prokrastination”, Katharina Hiller, Dozentin an der HWT Berlin, Brain explain
10.11.2026 – „Kohle, Öl, Wind, Solar und Atom-Treibstoffe der Moderne”, Prof. Dr.-Ing. Dirk Ringhand, Hochschule Heilbronn, Fakultät Technik: Produktion und Prozessmanagement
17.11.2026 – „Landschaftskonflikte um die Energiewende”, Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne, Eberhard Karls Universität Tübingen, Lehrstuhl Stadt- und Regionalentwicklung
24.11.2026 – „Justiz – die unbekannte Größe im demokratischen Rechtsstaat”, Prof. Dr. Dr. hc Klaus Rennert, ehem. Präsident des Bundesverwaltungsgerichts
01.12.2026 – „Wie steht es um die Innovationsfähigkeit Deutschlands?”, Prof. Dr. Bettina Peters, ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Forschungsbereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik
08.12.2026 – „Ein Stück Mensch in zwei Minuten – 3 D-Druck in der Medizin”, Prof. Dr. Ute Schepers, KIT-Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Toxikologie und Genetik
Nähere Informationen und das gesamte Programm des Wintersemesters unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale