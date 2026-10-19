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Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erfolgreich ins Wintersemester gestartet

„Einblicke und Perspektiven“

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Auch im Wintersemester 2026/2027 hat Studium Generale-Organisator Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare wieder ein spannendes Portfolio an Vorlesungen zu den verschiedensten Wissensbereichen für Studierende und die interessierte Öffentlichkeit zusammengestellt. Die Reihe startete am 6. Oktober 2026 mit dem Vortrag Abenteuer Kommunikation: miteinander reden in der KI-Realität” von Prof. Dr. Ingo Hamm von der Hochschule Darmstadt erfolgreich ins Wintersemester und setzt sich bis in den Dezember hinein fort. Als nächste Studium Generale-Vorlesung steht am morgigen Dienstag, 20.10.2026, der Vortrag „Mathematik nach Feierabend. Eine Chance für die Mathematik mit Beispielen aus dem Alltag” von Benno Grabinger, Gymnasiallehrer und Fachberater Mathematik i.R., auf dem Programm; gefolgt von der Studium Generale-Vorlesung „Finanzausstattung der Kommunen. Wie ist eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit möglich?” mit Prof. Dr. Martin Junkernheinrich von der RPTU Kaiserslautern-Landau am 27.10.2026.

Die kostenfreien Studium Generale-Vorträge stehen allen Interessierten offen und finden während der Vorlesungszeit jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr als hybrides Format statt – in Präsenz in der Aula der Hochschule oder online via Zoom. Eine Anmeldung per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist erforderlich.

Studium Generale-Programm der HWG LU im Wintersemester 2026/2027

20.10.2026 – „Mathematik nach Feierabend. Eine Chance für die Mathematik mit Beispielen aus dem Alltag”, Benno Grabinger, Gymnasiallehrer und Fachberater Mathematik i.R.

27.10.2026 – „Finanzausstattung der Kommunen. Wie ist eine Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit möglich?”, Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, RPTU Kaiserslautern-Landau, Fachbereich Stadt- und Regionalökonomie

03.11.2026 – „Motivation statt Prokrastination”, Katharina Hiller, Dozentin an der HWT Berlin, Brain explain

10.11.2026 – „Kohle, Öl, Wind, Solar und Atom-Treibstoffe der Moderne”, Prof. Dr.-Ing. Dirk Ringhand, Hochschule Heilbronn, Fakultät Technik: Produktion und Prozessmanagement

17.11.2026 – „Landschaftskonflikte um die Energiewende”, Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne, Eberhard Karls Universität Tübingen, Lehrstuhl Stadt- und Regionalentwicklung

24.11.2026 – „Justiz – die unbekannte Größe im demokratischen Rechtsstaat”, Prof. Dr. Dr. hc Klaus Rennert, ehem. Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

01.12.2026 – „Wie steht es um die Innovationsfähigkeit Deutschlands?”, Prof. Dr. Bettina Peters, ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Forschungsbereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik

08.12.2026 – „Ein Stück Mensch in zwei Minuten – 3 D-Druck in der Medizin”, Prof. Dr. Ute Schepers, KIT-Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Toxikologie und Genetik

Nähere Informationen und das gesamte Programm des Wintersemesters unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale

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