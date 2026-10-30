Studierende der HWG LU starten KI-Bewerbungsplattform Cevlo
Sarah Al Ashrafee und Christian Becker wollen Bewerbungen einfacher und persönlicher machen. Ihre Anwendung ist bereits unter cevlo.app verfügbar
Cevlo begleitet Nutzerinnen und Nutzer durch mehrere Schritte des Bewerbungsprozesses: von der beruflichen Orientierung über individuell angepasste Lebensläufe und Anschreiben bis hin zu Hinweisen auf benötigte Nachweise. Der „Get the Yes“-Check prüft die Unterlagen vor dem Versand; zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche können passende Interviewfragen trainiert werden. Grundlage bleiben die tatsächlichen Erfahrungen und Qualifikationen der Bewerbenden.
Wie aus einem persönlichen Erlebnis eine Geschäftsidee wurde
Al Ashrafee studiert Internationales Personal- und Organisationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) und arbeitet im Personalwesen und Recruiting. Sie erlebt, wie entscheidend verständliche und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind.
Besonders nahe ging ihr die Ausbildungssuche ihres jüngeren Bruders: Nach mehreren Monaten erfolgloser Bewerbungen wurden seine Unterlagen mithilfe von Cevlo überarbeitet. Es folgte eine Ausbildungszusage; im September 2026 begann er seine Ausbildung.
„Als ich vor rund zehn Jahren nach Deutschland kam, hat mir dieses Land neue Möglichkeiten eröffnet. Heute möchte ich etwas davon zurückgeben – indem wir Menschen helfen, ihre Fähigkeiten sichtbar zu machen und berufliche Chancen zu ergreifen“, sagt Sarah Al Ashrafee.
Zwei Kompetenzen, ein gemeinsames Ziel
Mitgründer Christian Becker bringt Erfahrungen aus dem E-Commerce sowie Kenntnisse aus Marketing und digitalen Geschäftsmodellen ein. Zusammen verbinden die beiden die Perspektive des Recruitings mit digitaler Produktentwicklung und Nutzerorientierung.
„Eine gute Bewerbung darf nicht daran scheitern, dass jemand seine Stärken nicht in die richtigen Worte fassen kann. Wir wollen Technologie entwickeln, die verständlich ist und Menschen im entscheidenden Moment weiterhilft“, sagt Christian Becker.
Mehr als eine Bewerbungsplattform
Langfristig möchten die Gründer Cevlo zu einer umfassenden digitalen Karriereplattform weiterentwickeln. Geplant sind unter anderem Lernangebote, Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung und Möglichkeiten zur Vernetzung von Menschen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit werden die beiden Gründer vom Gründungsbüro der HWG LU durch Beratung und wertvolle Kontakte unterstützt.
Cevlo
Cevlo ist eine KI-gestützte Bewerbungsplattform des Gründerteams Sarah Al Ashrafee und Christian Becker. Sie unterstützt bei der Erstellung und Prüfung von Bewerbungsunterlagen sowie bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche.
Website: www.cevlo.app
Verfügbarkeit: Windows 10 und 11
Preis: 7,77 Euro monatlich
Gründungsbüro der HWG LU
Das Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Unternehmensgründung. Es unterstützt Studierende, Alumni sowie Hochschulangehörige von der ersten Idee bis zur Umsetzung eines eigenen Unternehmens. Zum Angebot gehören individuelle Beratung, Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und verschiedene zu gründungsrelevante Veranstaltungsformate wie den GründungsDienstag mit praxisnahen Einblicken von Gründer:innen sowie Workshops. Ziel des Gründungsbüros ist es, unternehmerisches Denken zu fördern und eine aktive Gründungskultur an der HWG LU zu stärken.