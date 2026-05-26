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Student der HWG LU gründet Plattform für flexibles Arbeiten: Nomado24 geht live

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Lars Schreiner, Student der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), bringt gemeinsam mit seinem Mitgründer Anton Petuchow frischen Wind in die Remote-Work-Branche: Mit dem Launch von Nomado24 startet eine neue digitale Plattform, die flexible und bedarfsgerechte Arbeitslösungen einfacher zugänglich machen soll.

Die Plattform richtet sich an Menschen, die ortsunabhängig arbeiten möchten – sei es für Reisen, berufliche Einsätze oder den Alltag. Nomado24 verbindet moderne Technologie mit einem klaren Ziel: den Zugang zu Remote Jobs und Coworking Spaces unkompliziert und transparent gestalten. Besonders im Fokus stehen Nutzerfreundlichkeit, schnelle Verfügbarkeit und eine klare Struktur der Angebote.

„Viele bestehende Angebote sind entweder zu unübersichtlich oder zu unflexibel. Mit Nomado24 wollten wir eine Lösung schaffen, die sich wirklich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert“, erklärt Gründer Lars Schreiner. Er studiert aktuell im 3. Semester Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement an der HWG LU.

Die Idee entstand während des Studiums und wurde mit Unterstützung des Gründungsbüros der HWG LU sowie des TZL – Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen weiterentwickelt. Dort ist das Start-up heute angesiedelt und profitiert unter anderem von vergünstigten, voll ausgestatteten Büroräumen, Beratungsangeboten und weiteren Services für junge Unternehmen.

Mit dem Launch der Website Nomado24 ist nun ein wichtiger Meilenstein erreicht. In den kommenden Monaten soll die Plattform weiter ausgebaut und um zusätzliche Funktionen sowie Partnerschaften ergänzt werden.

Das Projekt zeigt einmal mehr, welches Innovationspotenzial in studentischen Gründungsideen steckt – und wie aus einer Idee im Hörsaal ein marktfähiges Produkt entstehen kann.

Nomado24 UG (haftungsbeschränkt)

Nomado24 ist eine digitale Plattform, die Remote Worker und digitale Nomaden mit passenden Jobs und Coworking Spaces in der EU verbindet. Ziel ist es, Nutzer:innen eine einfache, transparente und schnelle Möglichkeit zu bieten, passende Angebote für ihre individuellen Anforderungen zu finden.

Gründungsbüro der HWG LU

Das Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Unternehmensgründung. Es unterstützt Studierende, Alumni sowie Hochschulangehörige von der ersten Idee bis zur Umsetzung eines eigenen Unternehmens. Zum Angebot gehören individuelle Beratung, Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und verschiedene zu gründungsrelevante Veranstaltungsformate wie den GründungsDienstag mit praxisnahen Einblicken von Gründer:innen sowie Workshops. Ziel des Gründungsbüros ist es, unternehmerisches Denken zu fördern und eine aktive Gründungskultur an der HWG LU zu stärken.

TechnologieZentrum Ludwigshafen

Das TZL – Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen gehört zu den fünf Technologiezentren in den Oberzentren des Landes Rheinland-Pfalz. Gesellschafter der TZL GmbH sind das Land vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit 70% und die Stadt Ludwigshafen mit 30%. Das TZL vermietet Geschäftsräume an technologieorientierte und innovative Unternehmensgründer:innen und Startups, bietet Büroserviceleistungen an und berät in der Gründungs- und Wachstumsphase zu Themen wie Businessplan, Finanzierung und Fördermittel, Unternehmensstrategie, Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Initiative chem2biz, die das TZL in Kooperation mit der BASF SE betreibt, unterstützt Unternehmensgründer und bestehende Unternehmen aus den chemienahen Bereichen.

Fachkontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Chrisa Papadopoulou
Gründungsbüro
Tel. 0621 5203 – 342
E-Mail: gruendung@hwg-lu.de

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