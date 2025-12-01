„Stadtgespräche Spezial“ zu Gast an der Hochschule

Am 27.11.2025 luden die LUKOM und der Marketingverein zu den „Stadtgesprächen Spezial“ ein. Im Rahmen der Netzwerkveranstaltung, die dieses Mal im Neubau der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) stattfand, verabschiedete der Marketingverein auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins.



Die LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH und der Marketingverein Ludwigshafen e.V. luden am Donnerstag, 27.11.2025 zu den „Stadtgesprächen Spezial“ ein. Gastgeberin waren die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN), eine Tochtergesellschaft der Hochschule.



Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller hieß die Gäste in seiner Begrüßung auf dem Campus willkommen und stellte die Hochschule und ihr Profil kurz vor. „Schwerpunkte setzt die Hochschule in den Wirtschaftswissenschaften und in den Bereichen Sozial- und Gesundheitswesen“, sagte der Präsident. Für Unternehmen und zivilgesellschaftliche bzw. öffentliche Institutionen gebe es eine ganze Reihe an Kooperationsformen, die für beide Seiten ein Gewinn wären – von Gastvorträgen über Praxisprojekte bis hin zu kooperativer Forschung reiche das Spektrum. Ein wichtiger Beitrag der Hochschule für die Region sei die Fachkräftesicherung, so Gunther Piller.



Auf die Weiterqualifizierung von Fach- und Führungskräften durch berufsbegleitende Zertifikatsangebote und Masterprogramme wies anschließend Geschäftsführer Ralf Blasek bei der Kurzvorstellung der GSRN hin. Prof. Dr. Gerhard Raab stellte dann das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor und dessen apparative Ausstattung vor. „Die Hauptfrage ist: Was können wir für Sie als Unternehmen tun?“ startete er in die Vorstellung und zeigte verschiedene Möglichkeiten der Nutzung auf: von der Homepage- und Wegführungsoptimierung mittels Eyetracking über den Einsatz von Alterssimulationsanzügen für die Geräte- oder Automobilentwicklung bis hin zu Bio- und Neurofeedback bei Kaufprozessen. Anschließend gab Prof. Dr. Jutta Rump, Leiterin des hochschulzugehörigen Instituts für Employability IBE, per Video-Einspieler Einblick in das großer Forschungsverbundprojekt EMPOWER und ganz besonders in den von der HWG LU bearbeiteten Bereich „New Work“. Dabei stellte sie ein Analysetool vor, mit dem sich der unternehmerische wie individuelle „Reifegrad“ von New Work eruieren lässt, die New Work Toolbox, eine Datenbanklösung zur Dokumentation der Projektergebnisse, und zwei nach New Work-Gesichtspunkten eingerichtete Räumlichkeiten an der HWG LU. Ergänzt wird das Hub New Work, so Rump, durch die Zusammenarbeit mit Modellbetrieben und der „Transfer Journey“, einer informativen Roadshow durch Rheinland-Pfalz.



Von den beiden New Work-Experimentierräumen „Ideenwald“ und „Wellenwerk“, die Unternehmen kostenfrei anmieten können, konnten sich die Teilnehmenden des Netzwerktreffens im Anschluss ebenso einen persönlichen Eindruck verschaffen wie vom Verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabor.



Einen Höhepunkt des Netzwerktreffens stellte die Verabschiedung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck aus dem Kreis des Marketingvereins dar, dessen Vorsitzende sie bislang war. „Ich gratuliere der Hochschule zu ihrem schönen neuen Campus, an dem wir heute zusammenkommen. Was uns in den letzten Jahren, glaube ich, gelungen ist, ist Hochschule und Stadt enger zusammenzuführen“, sagte die Oberbürgermeisterin bei ihrer Verabschiedung. Sie nannte dabei zahlreiche gemeinsame Projekte wie das preisgekrönte Programm „Arbeitsplatz der Zukunft“ von Stadtverwaltung und IBE oder die beiden Hackathons zum Thema „Innovative Geschäftsmodelle für die digitale Zukunft“. Auch dem Marketingverein galt ihr Dank: „Der Marketingverein sammelt unter anderem Spenden für die Stadt. Ohne ihn würde es viele attraktive Events wie den Faschingsumzug nicht geben“. Auch LUKOM-Geschäftsführer Christoph Keimes bedankte sich bei Jutta Steinruck für die langjährige gute Zusammenarbeit im Rahmen des Marketingvereins.

