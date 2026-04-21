Prof. Dr. Andreas Rein als Experte in Kommission zur Verschlankung des Verbraucherinsolvenzverfahrens berufen

Prof. Dr. Andreas Rein, Professur für Recht der Sozialen Leistungen am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), ist in die gemeinsame Kommission des Verbands Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) und des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berufen worden. Die Kommission wird bis Oktober dieses Jahres zur Unterstützung der Arbeit des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und der Länder Vorschläge zur Verschlankung und Digitalisierung des Verbraucherinsolvenzverfahrens erarbeiten.



Die Kommission setzt sich aus elf Expert*innen aus Justiz, Wissenschaft und Praxis zusammen und wird von der früheren Leiterin der Abteilung Rechtspflege des BMJV, Ministerialdirektorin a.D. Marie Luise Graf-Schlicker, geleitet. Mitglieder der Kommission sind neben der Vorsitzenden und Prof. Dr. Andreas Rein von der HWG LU Rechtsanwältin Hildegard Allemand (DAV), Rechtsanwalt Dr. Kristof Biehl (Sprecher der Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung der AGIS), Dr. Daniel Brzoza (Ministerium der Justiz NRW), Rechtsanwalt Dr. Robert Hänel (Vorstand VID), RiAG a.D. Prof. Dr. Hans-Ulrich Heyer, Jan Klein (Ministerium der Justiz NRW), Rechtsanwalt Frank Lackmann (Caritasverband für das Bistum Aachen e.V./AG SBV), Ines Moers (Geschäftsführerin Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung) sowie Rechtsanwalt Dr. Christoph Niering (Vorsitzender VID).



Prof. Dr. Andreas Rein lehrt und forscht seit 2010 an der Hochschule in Ludwigshafen u.a. im Bereich Schuldnerberatung und Insolvenzrecht und hat zahlreiche Publikationen zum Thema verfasst. Zudem ist er u.a. mittlerweile in der 3. Amtszeit Mitglied des Beirats der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung (BAG SB), Berlin, seit 2013 Mitglied im Herausgeberbeirat der Zeitschrift für Verbraucher- und Privatinsolvenzrecht (ZVI) sowie seit 2018 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rechtsprechung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.. Im November 2025 nahm Prof. Dr. Andreas Rein außerdem als Sachverständiger vor dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages im Rahmen der Anhörung zum so genannten Schuldnerberatungsdienstegesetz zur Finanzierung der Schuldnerberatung Stellung.

(lifePR) (