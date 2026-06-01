Ostasieninstitut (OAI): Japanischer Generalkonsul hält Vortrag zum Thema „Japan’s Foreign Policy – Free and Open Indo Pacific”

Das Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen lädt am Dienstag, den 9. Juni 2026, um 17.00 Uhr zu einer hochkarätigen Vortragsveranstaltung in die Räumlichkeiten des OAI in der Rheinpromenade 12 ein: Der japanische Generalkonsul Takeshi Ito aus Frankfurt spricht zum Thema „Japan’s Foreign Policy – Free and Open Indo Pacific”. Die Veranstaltung und die anschließende Diskussion finden in englischer Sprache statt; Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist kostenfrei.



Durch den Irankrieg und die Sperrung der Straße von Hormus ist die Bedeutung freier Schifffahrtswege schlagartig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Von mindestens ebenso großer Bedeutung sind jedoch die Wasserwege weiter im Osten wie das Südchinesische Meer, das ebenfalls zum Fokus internationaler Konflikte werden könnte. Die Sicherstellung freier internationaler Schifffahrtsrouten ist jedoch von zentraler Bedeutung für die Wirtschaft und Sicherheit Japans und damit ein besonderes Anliegen der japanischen Außenpolitik.



Zur Person: Takeshi Ito ist Berufs-Diplomat seit 1991 im japanischen Außenministerium, mit Stationen in den USA, EU, Ägypten, Bangladesch, UK und Pakistan sowie leitenden Rollen in Wirtschaft, Presse, humanitärer Hilfe und Regierungsarbeit; seit 2024 ist er Generalkonsul in Frankfurt.



Der Vortrag und die anschließende Diskussion werden in englischer Sprache abgehalten. Gäste sind herzlich eingeladen.

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