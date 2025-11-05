Nicht nur für Überflieger und Einserkandidat*innen: Tipps aus erster Hand beim „Tag des Stipendiums“ am 11.11.2025
Neben den Standpräsentationen können sich Interessierte auch in den begleitenden Vorträgen im Konferenzraum 3 (A-Geb., EG) informieren:
- 13.30 h Begrüßung durch Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith Rüger-Muck, HWG LU
- 13.45 h Vortrag „Stipendien – auch für Dich!“ durch ArbeiterKind.de
- 15.00 h Vortrag „Fördermöglichkeiten für Auslandspraktika und -aufenthalte“ durch das International Office, HWG LU
- 16.00 h Vortrag „Stipendien – auch für Dich!“ durch ArbeiterKind.de
Der „Tag des Stipendiums“ findet im Erdgeschoss des A-Gebäudes, Ernst-Boehe-Str. 4 in 67059 Ludwigshafen, statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen, auch Angehörigen anderer Hochschulen und Schüler*innen der Oberstufe.
Nähere Informationen unter: https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/tag-des-stipendiums-3