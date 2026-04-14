Nicht nur für Einserkandidat*innen: Tipps aus erster Hand beim „Tag des Stipendiums“ am 19. Mai
Neben den Standpräsentationen informieren ArbeiterKind.de und das International Office der Hochschule auch in Vorträgen über Studienfinanzierung, Stipendien und Fördermöglichkeiten für Auslandssemester oder -praktika.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen, auch Angehörigen anderer Hochschulen und Schüler*innen der Oberstufe.
Nähere Infos: www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/tag-des-stipendiums-4
Veranstaltungsort:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
A-Geb., EG
Ernst-Boehe-Str. 4 - 6
67059 Ludwigshafen am Rhein
Veranstaltungskontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Hochschulkommunikation
E-Mail: hochschulkommunikation@hwg-lu.de I Tel. 0621/5203-253 oder -346
Arbeiterkind.de
Antonia Diaco
E-Mail: ludwigshafen@arbeiterkind.de I Tel. 0176/34523503
www.arbeiterkind.de