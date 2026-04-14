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Nicht nur für Einserkandidat*innen: Tipps aus erster Hand beim „Tag des Stipendiums“ am 19. Mai

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) veranstaltet in Kooperation mit der Initiative ArbeiterKind.de am Dienstag, 19.05.2026, einen „Tag des Stipendiums“ auf dem Campus in Ludwigshafen Mundenheim: Von 13.30 – 17.30 Uhr stehen im Foyer vor der Aula (A-Geb., EG) fast alle großen deutschen Stipendiengeber für Informationen rund um das Thema Studienfinanzierung und Stipendien zur Verfügung, darunter die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Evangelische Studienstiftung Villigst, das Cusanuswerk, Avicenna oder die Hans-Böckler Stiftung. Auch ArbeiterKind.de, das Deutschlandstipendium und das International Office der HWG LU stellen sich und ihr Angebot zur Studienfinanzierung vor.

Neben den Standpräsentationen informieren ArbeiterKind.de und das International Office der Hochschule auch in Vorträgen über Studienfinanzierung, Stipendien und Fördermöglichkeiten für Auslandssemester oder -praktika.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen, auch Angehörigen anderer Hochschulen und Schüler*innen der Oberstufe.

Nähere Infos: www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/tag-des-stipendiums-4

Veranstaltungsort:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
A-Geb., EG
Ernst-Boehe-Str. 4 - 6
67059 Ludwigshafen am Rhein

Veranstaltungskontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Hochschulkommunikation
E-Mail: hochschulkommunikation@hwg-lu.de I Tel. 0621/5203-253 oder -346

Arbeiterkind.de
Antonia Diaco
E-Mail: ludwigshafen@arbeiterkind.de I Tel. 0176/34523503
www.arbeiterkind.de

 

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