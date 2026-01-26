Kontakt
Infotag für Studieninteressierte am Donnerstag, den 12. Februar um 14 Uhr

Schnuppervorlesung - Campusführung – Erfahrungsberichte von Alumni – Aromaparcours – Informationsbörse – Individuelle Beratung

Passt ein Studium am Weincampus zu mir und was erwartet mich? Diese Frage wird am Infotag durch ein vielfältiges Programm „zum Anfassen“ geklärt. Die Studieninteressierten, ihre Familien und Freunde erwartet eine Schnuppervorlesung von Prof. Dr. Ulrich Fischer, eine Informationsbörse sowie ein Rundgang durch die Labore, Hörsäle und dem oenologischen Technikum. Alumni werden von ihrem Berufseinstieg berichten und Tipps für ein erfolgreiches Studium geben. Einblicke in die Weinsensorik wird ein Aromaparcours geben. In individuellen Beratungsgesprächen mit Lehrenden, Kooperationsbetrieben, der Landwirtschaftskammer und Studierenden können sich die Interessierten rund um Studieninhalte, Zulassungsvoraussetzungen und Auslandsaufenthalte informieren.

Das Studienangebot am Weincampus umfasst:
  • den dualen Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Ausbildung zur Winzerin/zum Winzer.
  • den praxisintegrierenden Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie, der an die abgeschlossene Winzer- oder Weintechnologenausbildung angeschlossen wird.
  • den englischsprachige Master-Studiengang Viticulture and Enology, der sowohl für Absolventinnen und Absolventen aus Weinbau und Oenologie als auch aus anderen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen berufs- oder praxisintegrierend die Möglichkeit bietet, Fachwissen zu vertiefen und Lösungen aktueller und zukünftiger Probleme adressiert.
  • den berufsbegleitenden und englischsprachigen MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales, der auf Führungsaufgaben in der internationalen Weinwirtschaft vorbereitet.
  • die mehrtägigen englischsprachigen Hochschul-Zertifikatskurse für all diejenigen, die maßgeschneiderte Managementkompetenz suchen.
Am 5. und 6. Mai 2026 gibt es ergänzend zum Infotag das Angebot der Digitalen Infotage zum Bachelor (am 5. Mai um 17 Uhr), zum Master (am 6. Mai um 16.30 Uhr) und zum MBA (am 6. Mai um 18.30 Uhr). Die Veranstaltungen werden von den Studiengangleitungen durchgeführt, beinhalten eine virtuelle Campustour, diverse Interviews mit Alumni und aktuellen Studierenden sowie die Möglichkeit der individuellen Beantwortung von Fragen im Chat.

Weitere Informationen unter https://events.weincampus-neustadt.de/event

