Infotag für Studieninteressierte am Donnerstag, den 12. Februar um 14 Uhr

Das Studienangebot am Weincampus umfasst:
- den dualen Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Ausbildung zur Winzerin/zum Winzer.
- den praxisintegrierenden Bachelor-Studiengang Weinbau und Oenologie, der an die abgeschlossene Winzer- oder Weintechnologenausbildung angeschlossen wird.
- den englischsprachige Master-Studiengang Viticulture and Enology, der sowohl für Absolventinnen und Absolventen aus Weinbau und Oenologie als auch aus anderen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen berufs- oder praxisintegrierend die Möglichkeit bietet, Fachwissen zu vertiefen und Lösungen aktueller und zukünftiger Probleme adressiert.
- den berufsbegleitenden und englischsprachigen MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales, der auf Führungsaufgaben in der internationalen Weinwirtschaft vorbereitet.
- die mehrtägigen englischsprachigen Hochschul-Zertifikatskurse für all diejenigen, die maßgeschneiderte Managementkompetenz suchen.
Weitere Informationen unter https://events.weincampus-neustadt.de/event