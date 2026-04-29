Hochschulinfotag und Tag der Weiterbildung am 9. Mai 2026 auf dem neuen Campus der HWG LU!
LUst aufs Studium?
Stark in Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen
Beim HIT 2026 informiert die HWG LU über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen. Ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau & Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft – das Studienangebot ist akademisch versiert und klar an der beruflichen Praxis orientiert.
Beim HIT stellen sich auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Graduate School (GSRN) und das International Office vor. Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Campus-Führungen, der „Future Floor“ der GSRN und ein buntes Begleitprogramm u.a. mit Mini-Sprachkursen für Japanisch und Chinesisch auf der Agenda. Auch Mensa, Cafeteria und die neue Bibliothek sind geöffnet.
Studieren im Neubau
Seit Sommer 2024 hat die HWG LU ihren Neubau: Dieser wartet neben neuen Hörsälen, Gruppenarbeitsräumen und Büros auch mit einer deutlich größeren Mensa und hochmodernen Bibliotheksräumen auf. Zudem lädt eine parkähnliche Grünfläche zum Entspannen oder Arbeiten im Freien ein.
Vorbeikommen lohnt sich!
Der Hochschulinfotag steht allen Interessierten offen und ist selbstverständlich kostenfrei. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich.
Nähere Infos unter: www.hwg-lu.de/hit
Veranstaltungskontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Hochschulkommunikation
E-Mail: [email=hochschulkommunikation@hwg-lu.de/]hochschulkommunikation@hwg-lu.de[/email]
Tel. 0621/5203-253 oder -346