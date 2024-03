Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen vom Stifterverband mit dem Zertifikat „Vielfalt gestalten“ ausgezeichnet

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) bekam am Mittwoch, dem 6. März, auf einem Festakt in Berlin das Zertifikat „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbands verliehen. Damit zeichnet der Stifterverband Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus, die das zweijährige Diversity Audit „Vielfalt gestalten“ erfolgreich abschließen. Das Zertifikat bescheinigt der HWG LU,„Die Zertifizierung bietet der HWG LU eine Chance, auch nach außen hin sichtbar zu machen, was bereits seit langem in der Hochschulkultur verankert ist und sich in der heterogenen Zusammensetzung unserer Studierendenschaft auch widerspiegelt: Bei uns wird Diversität aktiv gelebt und gefördert!“, erläutert Petra Schorat-Waly, die als Diversity Managerin der Hochschule das Audit begleitet hat und nun in Berlin die Auszeichnung entgegennehmen durfte. Drei große Themenblöcke wurden im Rahmen des Diversity Audits in fünf Diversity Foren und dem begleitenden internen Auditierungsprozess bearbeitet: die weitere Internationalisierung der Hochschule, diversity-sensibles Personalmanagement und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Studierenden.Der hochschulinterne Auditierungsprozess wurde extern begleitet durch Auditor Dr. Christian Ganseuer,