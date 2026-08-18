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HWG Voices übergibt Charity-Konzert-Erlös an SOLWODI Ludwigshafen

(lifePR) (Ludwigshafen am Rhein, )
Im Juli diesesJahres fand erstmals ein Charity Konzert des Hochschulchors HWG Voices auf dem Campus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen statt. Der Erlös von über 500 Euro wurde nun an die Beratungsstelle SOLWODI Ludwigshafen übergeben.

Am Vorabend der diesjährigen Jahrgangsfeier präsentierte der vor zwei Jahren gegründete Hochschulchor open air ein eigenständiges, umfangreiches Konzertprogramm: Unter Leitung von Lara Fiedler sorgten gefühlvolle Balladen, internationale Lieder und bekannte Popklassiker, begleitet von mitreißenden Rhythmen und Percussion, für gute Stimmung und luden das Publikum zum Mitswingen ein. Der Chor HWG Voices vereint Studierende, Lehrende und Mitarbeitende der Hochschule.

Neben der gelungenen Konzertpremiere stand die Unterstützung von SOLWODI Ludwigshafen im Mittelpunkt. Die Beratungsstelle begleitet insbesondere Frauen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, die von Gewalt, Ausbeutung oder anderen Notlagen betroffen sind, und bietet ihnen Beratung und konkrete Unterstützung. Dank der großen Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher kamen mehr als 500 Euro zusammen. Der Erlös wurde nun an SOLWODI Ludwigshafen übergeben und kommt der Arbeit der Organisation für Frauen in Not zugute.

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