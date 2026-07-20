HWG LU setzt Impulse für KI-gestützte Unternehmenssteuerung

Mit der zunehmenden Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) verändert sich auch die Unternehmenssteuerung. Für Controlling sowie Financial Planning & Analysis (FP&A) geht es dabei nicht nur um die Frage, welche Technologien eingesetzt werden. Entscheidend ist vielmehr auch, wie Daten, Modelle, Prognosen und KI-gestützte Analysen fachlich eingeordnet und für fundierte Managemententscheidungen nutzbar gemacht werden können.



KI verändert die Rolle von Controlling und FP&A



Vor diesem Hintergrund startet Prof. Dr. Andreas Seufert, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Informationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), Direktor des Business Innovation Lab, Leiter des ICV-Fachkreises Controlling & Analytics sowie Co-Chair des AI FP&A Committee von FP&A Trends, die Initiative ‚Controlling AI MOVE‘.



Ziel der Initiative ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Praxiserfahrungen zu verbinden und Controllerinnen und Controller sowie Führungskräfte dabei zu unterstützen, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll für fundierte Managemententscheidungen einzusetzen.



„Künstliche Intelligenz wird Controlling nicht ersetzen. Sie verändert jedoch grundlegend die Art und Weise, wie Entscheidungen vorbereitet, bewertet und verantwortet werden. Genau hier setzt ‚Controlling AI MOVE‘ an“, erläutert Prof. Dr. Andreas Seufert die Motivation hinter der neuen Initiative.



Plattform für die Weiterentwicklung einer KI-gestützten Unternehmenssteuerung



Über den Wissenstransfer hinaus versteht sich ‚Controlling AI MOVE‘ als wissenschaftliche Plattform für die Weiterentwicklung einer KI-gestützten Unternehmenssteuerung. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen, wie sich datenbasierte Entscheidungsprozesse, neue Kompetenzprofile im Controlling sowie Governance- und Methodenansätze für den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz wissenschaftlich fundiert weiterentwickeln lassen.



‚Controlling AI MOVE‘ baut auf den aktuellen Forschungs- und Transferarbeiten des Business Innovation Lab der HWG LU auf. Die Initiative verbindet Forschung, Unternehmenspraxis und internationale Fachcommunities und schafft mit Veröffentlichungen, Expert Talks und Weiterbildungsangeboten einen kontinuierlichen Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis.



Forschung mit internationaler Vernetzung



‚Controlling AI MOVE‘ wird in Kooperation mit dem Internationalen Controller Verein (ICV) umgesetzt. Ergänzend entsteht über FP&A Trends ein internationaler Transferimpuls.



Der ICV vertritt rund 6.000 persönliche Mitglieder sowie rund 260 Firmenmitglieder und zählt zu den führenden internationalen Fachcommunities für Controlling, Business Intelligence, Künstliche Intelligenz und Governance in der Unternehmenssteuerung.



FP&A Trends ist ein internationaler Think Tank und eine der führenden Plattformen für modernes Financial Planning & Analysis (FP&A). Die Community vernetzt weltweit mehr als 60.000 Fach- und Führungskräfte aus Finance, FP&A und Business Controlling und fördert den internationalen Austausch zu aktuellen Entwicklungen in Finance, Künstlicher Intelligenz und Unternehmenstransformation.



Veröffentlichungen und Wissenstransfer



Um den Praxistransfer weiter zu vertiefen, startete im Juni das E-Journal ‚14-Day Briefing-Loop – A Management Journal for Rational Decision Making in the AI Age‘.



Unter dem Titel ‚CONTROLLING AI MOVE – Controlling im KI-Zeitalter: Von Daten zu tragfähigen Entscheidungen‘ beleuchtet das E-Journal die Kompetenzen, die Controlling und FP&A im KI-Zeitalter benötigen. Es erscheint alle zwei Wochen auf LinkedIn.



Die zweite Ausgabe ist am 29. Juni 2026 erschienen und trägt den Titel ‚THE BI GAP – Why Better Data Does Not Automatically Lead to Better Decisions‘.



Ein weiterer internationaler Transferimpuls entsteht über die FP&A Trends Community. Über das International FP&A Board und das AI FP&A Committee werden aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Planung, Entscheidungsfindung und Business Partnering diskutiert. Ab Juli 2026 erscheint dort eine sechsteilige Artikelserie zur Zukunft von FP&A, Controlling und KI-gestützter Unternehmenssteuerung.



Ergänzend dazu ist eine vierteilige Artikelserie im Controller Magazin geplant.



Wissenschaftliche Impulse für die Unternehmenssteuerung der Zukunft



Mit ‚Controlling AI MOVE‘ stärkt die HWG LU ihre Rolle als wissenschaftliche Impulsgeberin für datengetriebene Unternehmenssteuerung, KI-gestützte Entscheidungsprozesse und den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz in Controlling und Management.

(lifePR) (