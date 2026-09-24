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HWG LU mit Satellitenveranstaltung am Demokratietag Rheinland-Pfalz beteiligt

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Am heutigen 24. September 2026 findet in Ingelheim am Rhein der 21. landesweite Demokratietag Rheinland-Pfalz statt. Auch die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) beteiligte sich an der Aktion für Demokratie und Vielfalt und richtete am Vortag, dem 23.09.2026, eine Satellitenveranstaltung zum Demokratietag für Ludwigshafener Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aus. Fast 100 Teilnehmende aus den umliegenden Schulen – die BBS Wirtschaft I und II sowie das Theodor-Heuss-Gymnasium und das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) – nahmen teil. Unter dem Motto „Demokratie im Fokus“ kamen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften an die Hochschule, um sich in fünf parallel stattfindenden Workshops mit Themen rund um Demokratie, Partizipation und aktiver Bürgerschaft auseinandersetzen, praktische Anwendungen und interaktive Lernformate zu erleben. „Mit über 90 Schülerinnen und Schülern war die Veranstaltung ausgebucht. Dass die Resonanz so groß war, freut uns sehr“, bilanzierten Diversity Managerin Petra Schorat-Waly und Event Managerin Julia Scholz. Besonders begeistert waren die Teilnehmenden ihnen zufolge vom Silent Lab „Demokratie“ mit Tom Woschitz von Starkmacher e.V., aber auch die anderen Programmpunkte seien gut angekommen.

Nach dem Silent Lab zum Auftakt folgten fünf parallel stattfindende Workshops:
  • „Generationengerechtigkeit erleben und ins Gespräch bringen“ mit Tom Woschitz von Starkmacher e.V.
  • „Zwischen Schweigen und Handeln – Zivilcourage lernen“ mit Silke Gorges, Trainerin und Teil des Bundesnetzwerks Zivilcourage
  • „Bildimpulse: Judentum und Islam – Vielfalt verstehen, Demokratie leben“ mit dem Jüdisch-Muslimischen Bildungswerk Maimonides
  • „Natur und Macht“ mit Till Baerwaldt von der Robert Schumann Stiftung
  • „Die Zukunft der Kita Zwergenland – Der Stadtrat muss entscheiden (Rollenspiel)“ mit Professorin Dr. Laura Ehm, HWG LU
Zum Abschluss hielt Prof. Dr. Manoj Gupte vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare, der die Veranstaltung mit initiiert hatte, einen interaktiven Vortrag zum Thema „Demokratie in Schule und Studium“. Auf die Frage, welche Werte den Schülerinnen und Schülern besonders wichtig seien, gab es eine ganz klare Antwort: „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ und „Respekt“.

Die Veranstaltung wurde gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Im Oktober und November setzt die Hochschule ihr Engagement für politische Bildung und Demokratie fort, u.a. mit den Aktionswochen gegen Antisemitismus (6. Oktober bis 9. November 2026), dem Studium Generale-Vortrag „Justiz – die unbekannte Größe im demokratischen Rechtsstaat” (24.11.2026) mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Prof. Dr. Dr. hc Klaus Rennert, oder der moderierten Podiumsdiskussion „ES WIRD: Wie realistisch ist Zuversicht heute?“ (ebenfalls 24.11.2026).

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