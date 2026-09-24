HWG LU mit Satellitenveranstaltung am Demokratietag Rheinland-Pfalz beteiligt

Nach dem Silent Lab zum Auftakt folgten fünf parallel stattfindende Workshops:
- „Generationengerechtigkeit erleben und ins Gespräch bringen“ mit Tom Woschitz von Starkmacher e.V.
- „Zwischen Schweigen und Handeln – Zivilcourage lernen“ mit Silke Gorges, Trainerin und Teil des Bundesnetzwerks Zivilcourage
- „Bildimpulse: Judentum und Islam – Vielfalt verstehen, Demokratie leben“ mit dem Jüdisch-Muslimischen Bildungswerk Maimonides
- „Natur und Macht“ mit Till Baerwaldt von der Robert Schumann Stiftung
- „Die Zukunft der Kita Zwergenland – Der Stadtrat muss entscheiden (Rollenspiel)“ mit Professorin Dr. Laura Ehm, HWG LU
Die Veranstaltung wurde gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.
Im Oktober und November setzt die Hochschule ihr Engagement für politische Bildung und Demokratie fort, u.a. mit den Aktionswochen gegen Antisemitismus (6. Oktober bis 9. November 2026), dem Studium Generale-Vortrag „Justiz – die unbekannte Größe im demokratischen Rechtsstaat” (24.11.2026) mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Prof. Dr. Dr. hc Klaus Rennert, oder der moderierten Podiumsdiskussion „ES WIRD: Wie realistisch ist Zuversicht heute?“ (ebenfalls 24.11.2026).