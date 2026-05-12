Gut besucht: „Hochschulinfotag“ und „Tag der Weiterbildung“ auf dem Campus der HWG LU

Unter dem Motto „LUst aufs Studium?!“ lud die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) am Samstag, 9. Mai 2026, zum „Hochschulinfotag“ (HIT) auf den neuen Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 - 6 in Ludwigshafen-Mundenheim ein. Zeitgleich veranstaltete die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) dort ihren „Tag der Weiterbildung“. Eine gute Gelegenheit, sich über das breite Studienangebot von Bachelor- über Master- bis hin zu berufsbegleitenden MBA-Programmen zu informieren, die die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch rege nutzten. „Die Besucherzahlen waren noch besser als in den Vorjahren und die Rückmeldung seitens der Gäste durchweg positiv“, freute sich Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und ergänzte: „Entgegen dem Trend sind unsere Studierendenzahlen seit einigen Jahren wieder steigend. Und das große Interesse für unseren HIT stimmt mich auch für die jetzt beginnende Bewerbungsphase zum Wintersemester 2026/2027 sehr zuversichtlich.“



Stark in Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen

Beim HIT 2026 informierte die HWG LU über ihre insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen. Ob Nachhaltigkeitsmanagement, Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau & Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft – beim Hochschulinformationstag wurde das akademisch versierte und an der beruflichen Praxis orientierte Studienangebot der HWG LU in Schnuppervorlesungen, Infovorträgen und an den Infoständen vorgestellt. Und überall gab es für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, auch mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen und so Informationen aus erster Hand zu erhalten.



Beim HIT präsentierten sich außerdem das Ostasieninstitut (OAI), der Weincampus Neustadt, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Graduate School (GSRN), das International Office, die Initiative ArbeiterKind.de und die Arbeitsagentur Ludwigshafen. Darüber hinaus standen Campus-Führungen durch den AStA, der „Future Floor“ der GSRN und ein buntes Begleitprogramm auf der Agenda: beispielsweise der Klima-Workshop des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare, die Interaktion mit dem humanoiden Roboter Pepper, die Meet-the-Students-Lounge des AStA oder die Mini-Sprachkurse des OAI. Auch Mensa, Cafeteria und die neue Bibliothek waren geöffnet.



Laut den Rückmeldungen der Gäste kamen bei den Besucherinnen und Besuchern besonders die freundliche Atmosphäre auf dem neuen Campus, die räumliche und technische Ausstattung und die Beratungsgespräche auf Augenhöhe sehr gut an. Als besonderes Highlight wurden außerdem die Führungen durch das Skills- und Simulationszentrum in der nahen Turmstraße empfunden, in der die Studierenden der Pflege und der Hebammenwissenschaft intensiv auf die berufliche Praxis vorbereitet werden können. „Das Skills- und Simulationszentrum ist wirklich eine tolle Sache, darum beneiden uns zahlreiche Einrichtungen“, zeigte sich auch der Hochschulpräsident überzeugt.



Und weil nach dem HIT immer auch vor dem HIT ist: Der nächste Hochschulinfotag der HWG LU findet voraussichtlich am 5. Juni 2027 statt.

(lifePR) (