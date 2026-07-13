Glückwunsch! Rund 1.000 Gäste feierten den erfolgreichen Studienabschluss der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen auf dem Campus

Am Freitag, 10. Juli 2026, fand nach dem großen Erfolg der letzten Jahre zum dritten Mal die Jahrgangsfeier der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen direkt auf dem Campus der Hochschule in Ludwigshafen-Mundenheim statt. Bei strahlendem Sonnenschein und sehr sommerlichen Temperaturen war die Resonanz auch dieses Mal ausgesprochen gut: Rund 1.000 Gäste feierten den erfolgreichen Studienabschluss der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen.



Los ging es auch in diesem Jahr mit parallel stattfindenden Urkundenübergabezeremonien, die die vier Fachbereiche mit viel Engagement und kreativem Geschick individuell für die frisch gebackenen Alumni und ihre Familien und Freunde ausrichteten. Anschließend begrüßte beim gemeinsamen Sektempfang Hochschulpräsident Professor Dr. Gunther Piller die Gäste und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss: „Ohne Sie wären wir heute nicht hier! Sie können stolz auf sich und Ihre starke Leistung sein. Ihnen eröffnen sich nun vielfältige Möglichkeiten und ich bin sicher, dass Sie die passende wählen werden.“, so Gunther Piller.



Tatjana Kamrad, die Vorsitzende des Fördervereins der Hochschule, ergänzte: „Ich sehe Stolz und Energie in Ihren Gesichtern. Bewahren Sie sich das für ihren zukünftigen Lebensweg.“ Zugleich legte sie den frisch gebackenen Alumni ans Herz, vom tragfähigen Netzwerk des Fördervereins zu profitieren und auch nach dem erfolgreichen Abschluss mit der Hochschule in Verbindung zu bleiben.



Nach dem offiziellen Teil mit Urkundenvergabe und Sektempfang ging die Jahrgangsfeier in ein entspanntes Sommerfest mit kühlen Drinks, Fingerfood und Musik über. „Es ist immer wieder toll, so viel Leben auf dem Campus zu haben und die festlich-sommerliche Atmosphäre bei der Jahrgangsfeier macht einfach Spaß“, freute sich Präsident Piller.



Im Studienjahr 2025/2026 machten insgesamt rund 900 Absolventinnen und Absolventen – Bachelors, Master und MBA – erfolgreich ihren Abschluss an der HWG LU.



Für das Catering sorgte das Studierendenwerk Vorderpfalz, für die Musik DJ Oliver Koop.

(lifePR) (