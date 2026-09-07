Gesundheitsökonomische Gespräche 2026: „Zukunft der Gesundheitsversorgung – regional statt sektoral“

Hier setzen die Gesundheitsökonomischen Gespräche 2026 an und gehen der Frage nach: Wie können regional vernetzte Versorgungskonzepte unter geeigneten Rahmenbedingungen zu patientenzentrierten und wirtschaftlich effizienten Lösungen beitragen?
Die Teilnehmenden an der Fachtagung erwartet:
- Fachvorträge: Renommierte Expert:innen behandeln zentrale Themen wie Instrumente, Umsetzungsvorschläge und Perspektiven regionaler Versorgungsstrukturen / Vorstellung eines landesweiten Datenökosystems zur Stärkung einer sektorübergreifenden regionalen Versorgung / spieltheoretische Perspektiven auf Entscheidungsfindungsprozesse zwischen Eigeninteresse und Versorgungsverpflichtung.
- Vorstellung innovativer Projekte aus der Praxis: Praktiker:innen teilen ihre Erfahrung aus innovativen Modellen.
- Multiperspektivische Impulse: Das Themenfeld „regional statt sektoral“ wird aus verschiedenen relevanten Blickwinkeln beleuchtet.
- Austausch und Vernetzung: Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung der Beiträge, zum Netzwerken und Kontakteknüpfen, u.a. zu Studierenden und Young Professionals der gesundheitsökonomischen Studiengänge.
Veranstaltet werden die Gesundheitsökonomischen Gespräche durch das Institut für Management, Ökonomie und Versorgung im Gesundheitsbereich der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Großzügig gefördert wird die Fachtagung durch den Förderverein Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ludwigshafen e.V..
Weitere Informationen und Anmeldung:
https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/gesundheitsokonomische-gesprache-2026
Fachkontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Fachbereich Management, Controlling, HealthCare
Prof. Dr. Eveline Häusler / Prof. Dr. Elke Raum
Wissenschaftliche Tagungsleitung
Tel. 0621/5203-268
E-Mail: eveline.haeusler@hwg-lu.de / elke.raum@hwg-lu.de / imoevg-goeg@hwg-lu.de