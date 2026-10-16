Deutschlandstipendium 2026/2027 – 35 Stipendien von 19 Fördernden

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Bäckerei Görtz GmbH

BürgerStiftung Ludwigshafen

Förderverein des Ostasieninstituts Ludwigshafen e. V.

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private Förderer

In diesem Jahr haben sich 154 Studierenden für das Deutschlandstipendium beworben. Die 35 ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten haben am Mittwoch, 14.10.2025, in einem würdigen Rahmen ihre Urkunden und die damit verbundene Förderung aus den Händen von Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller erhalten.„Das Deutschland-Stipendium ist eine tolle Sache. Es ermöglicht unseren Studierenden größeren finanziellen und damit auch zeitlichen Spielraum, den sie für ihr Studium nutzen können. Möglich machen das unserer Förderer, denen unser ganz besonderer Dank gilt!”, betonte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller bei der Übergabe.Die diesjährigen Förderer sind:In diesem Jahr fand die Übergabefeier erstmals im Neubau der Hochschule statt. Die Cafeteria der neuen Mensa bot – zusammen mit dem Catering des Studierendenwerks und der musikalischen Begleitung von Farrukh Sobirov – einen schönen Rahmen für die Veranstaltung.Die nächste Bewerbungsphase für das Deutschlandstipendium der HWG LU startet Anfang April 2027.Das Deutschlandstipendium fördert seit dem Sommersemester 2011 Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Sie erhalten 300 Euro monatlich – die Hälfte vom Bund und die andere Hälfte von privaten Stiftern. Dieses Bündnis aus zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlicher Förderung ist das Besondere am Deutschlandstipendium. Der Leistungsbegriff, der dem Stipendium zugrunde liegt, ist bewusst weit gefasst: Gute Noten und Studienleistungen gehören ebenso dazu wie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder das erfolgreiche Meistern von Hindernissen im eigenen Lebens- und Bildungsweg. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten das einkommensunabhängige Fördergeld von monatlich 300 Euro (zusätzlich zu BAföG-Leistungen) für mindestens zwei Semester und höchstens bis zum Ende der Regelstudienzeit. So können sie sich erfolgreich auf ihre Hochschulausbildung konzentrieren.