Deutschlandstipendium 2025/2026 – 35 Stipendien von 19 Fördernden

Im feierlichen Rahmen gemeinsam mit Förderern, Angehörigen und Freunden erhielten 35 Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) in Anerkennung ihrer herausragenden hochschulischen und ehrenamtlichen Leistungen das begehrte Deutschlandstipendium. Damit dürfen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten für die Laufzeit von einem Jahr über eine monatliche Förderung von je 300 Euro freuen.

In diesem Jahr haben sich 172 Studierenden der HWG LU für das Deutschlandstipendium beworben. Die 35 ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten haben am Montag, dem 13.10.2025, im würdigen Rahmen des BASF-Gesellschaftshauses ihre Urkunden von Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller überreicht bekommen. Mit der Urkundenvergabe verbindet sich eine mindestens einjährige Förderung der ausgewählten Studierenden in Höhe von 300 € monatlich – finanziert je zur Hälfte vom Bund und privaten Mittelgebern. 2025 konnte an der HWG LU dieselbe Zahl an Deutschland-Stipendien vergeben werden wie im Vorjahr.

Möglich machten dies die insgesamt 19 aktuellen Förderer:

MLP Finanzberatung SE,
Lotto-Stiftung RLP,
Meininger Verlag,
Karl Joseph Wagner-Stiftung,
Hochschulrat der HWG LU,
Förderverein Gesundheitsökonomie an der HWG LU,
Gleichstellung der HWG LU
Freunde und Förderer der Hochschule Ludwigshafen
Förderverein des Ostasieninstituts Ludwigshafen e. V.
HR Consulting GmbH,
Sparkasse Vorderpfalz
Schloss Wachenheim AG.
sebena GmbH
BASF SE
Wellendorff Gold-Creation GmbH & Co. KG
Graduate School Rhein-Neckar
WISAG Dienstleistungsholding GmbH
BürgerStiftung Ludwigshafen
sowie private Förderer.

„Für das Engagement und die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel möchte ich mich im Namen des gesamten Präsidiums der Hochschule sowie im Namen aller Stipendiat*innen ausdrücklich bedanken. Ohne die Unterstützung der privaten Mittelgeber ist das Deutschlandstipendium nicht denkbar, das unseren hervorragenden Studierenden finanzielle Entlastung und damit mehr Zeit für Studium und ehrenamtliches Engagement ermöglicht. Vielen Dank dafür!“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller.

Auch in diesem Jahr fand die feierliche Urkundenübergabe wieder im schönen Ambiente des Gesellschaftshaus der BASF statt, musikalisch umrahmt von Lilly Löffler und ihrer Begleitung am Klavier.

