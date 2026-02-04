Der erfolgreiche Bachelorstudiengang Soziale Arbeit startet zum Wintersemester 2026/2027 als duale Variante

Seit vielen Jahren zählt der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) zu den nachgefragtesten Studiengängen in Ludwigshafen. Nun startet zum Wintersemester 2026/2027 auf vielfachen Wunsch der Kooperationspartner:innen und mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) RLP zusätzlich zum regulären Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (B.A.) die duale, praxisintegrierte Variante.Der duale Bachelorstudiengang Soziale Arbeit wurde am Dienstag, dem 3. Februar 2026, im Beisein des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministers Clemens Hoch, des Ludwigshafener Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner und zahlreicher Praxispartner:innen der Öffentlichkeit vorgestellt.„Die Einführung eines dualen Studienganges Soziale Arbeit ist ein zentraler Beitrag zur Fachkräftesicherung in den sozialen Berufsfeldern. Für die Etablierung dieses Studiengangs sind wir der HWG LU daher sehr dankbar. Die enge Verzahnung der Theorie mit einem kontinuierlichen Praxiseinsatz sichert eine erfolgreiche Verknüpfung von Hochschulbildung mit berufspraktischen Erfahrungen. Gelerntes kann direkt in der Arbeit vertieft und angewendet werden. Die Landesregierung unterstützt die Einführung des Studiengangs finanziell mit 172.000 Euro“, sagt Wissenschaftsminister Clemens Hoch. So könnten dringend benötigte hochqualifizierte Fachkräfte für die Region ausgebildet werden. In Rheinland-Pfalz würden Studiengänge der „Sozialen Arbeit“ an der HWG Ludwigshafen und an der Hochschule Koblenz angeboten. Die Nachfrage an beiden Standorten sei sehr hoch. Das Angebot würde nun durch den dualen Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ an der HWG LU erweitert.„Das Studium der Sozialen Arbeit mit seiner kritisch-reflexiven Ausrichtung hat in Ludwigshafen eine über 75-jährige Tradition und auch aktuell ist der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit einer der nachgefragtesten Studiengänge an der HWG LU“, erläutert Prodekanin und künftige Studiengangsleiterin der dualen Variante, Prof. Dr. Lena Loge, und ergänzt: „Das duale Studienangebot ist aus mehreren Gründen notwendig und sinnvoll. Es trifft auf die veränderten Lebenswelten von Studierenden, in denen Erwerbsarbeit häufig eine Notwendigkeit ist. Hier verbindet das duale Studium finanzielle Absicherung mit einer qualitativ hochwertigen Verzahnung von Studium und Praxistätigkeit. Und für die Praxispartner:innen und für uns entsteht so ein gemeinsamer Ort an der Schnittstelle von Theorie und Praxis. Darauf sind wir sehr gespannt.“ Daher freue sie sich, dass der Studiengang in der dualen Variante nun tatsächlich jeweils zum Wintersemester starte.Der duale Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ermöglicht Studierenden in sieben Semestern den staatlichen Abschluss als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in (Bachelor of Arts) und verknüpft in besonderer Weise die beiden Lernorte Hochschule und Praxisstelle: Während des gesamten Studiums sind die Studierenden im sog. „Wochenmodell“ in einer Praxisstelle tätig, d.h. von Montag bis Mittwoch studieren sie an der Hochschule, donnerstags und freitags arbeiten sie praktisch. In der vorlesungsfreien Zeit erfolgt der Praxiseinsatz flexibler. Die Praxistätigkeit wird mit mind. 1.250 € monatlich über die gesamte Dauer des dualen Studiums vergütet. Studiengebühren fallen nicht an, lediglich der Semesterbeitrag von aktuell rund 160 € pro Semester.Zusätzlich zu den wöchentlichen Praxiseinsätzen ist im dritten Fachsemester ein Fremdpraktikum vorgesehen, um Einblick in ein weiteres Handlungsfeld der Sozialen Arbeit zu gewähren. Im vierten Fachsemester absolvieren die Studierenden zudem ein reines Praxissemester, in dem sie in Vollzeit an ihrer Stammpraxisstelle tätig sind.Der duale Studiengang Soziale Arbeit richtet sich an Studieninteressierte, die sich die sich mit sozialen Fragen und gesellschaftlichen Problemlagen auseinandersetzen und Theorie und Praxis eng miteinander verbinden möchten. Das Studium thematisiert u.a. soziale Ungleichheit und Ausgrenzung und den gesellschaftlichen Umgang damit; die Studierenden reflektieren, wie Menschen in schwierigen Lebenslagen selbstbestimmt durch Soziale Arbeit unterstützt werden können.Bewerben können sich Studieninteressierte mit Abitur oder Fachhochschulreife sowie mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung (Durchschnittsnote mind. 2,5) oder einer abgeschlossenen beruflichen Weiterqualifikation (Meisterprüfung oder vergleichbare Prüfung). Der Bewerbungszeitraum wird im Laufe des Februars beginnen und richtet sich nach den Ausschreibungen der kooperierenden Praxispartner:innen, bei denen sich die Studieninteressierten direkt bewerben. Nach der Zusage durch die Praxisstelle erfolgt die Immatrikulation an der Hochschule. Das Studium startet immer zum Wintersemester, im September.Zu den Praxispartnern zählen aktuell u.a. die Diakonie Mainz, der Förderverein für die Nachsorge und Rehabilitation psychisch Kranker Frankenthal, der Landesverband der Paritätischen Rheinland-Pfalz, der Landkreis Bad Dürkheim, der Sozialpsychiatrische Dienst Rhein-Pfalz-Kreis, die Stadt Ludwigshafen (Dezernat für Kultur, Schule, Jugend und Familie), die Stadt Worms inklusive dem Kinder- und Jugendbüro, der Therapieverbund Ludwigsmühle Landau sowie die Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen.Bei allen Fragen zum Studium, beim Studienstart und an der Schnittstelle von Hochschule und Praxispartner:innen werden die Studieninteressierten bzw. Studierenden durch einen Praxiskoordinator, Maximilian Schütz, unterstützt.Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenFachbereich Sozial- und GesundheitswesenProfessorin Dr. Lena LogeProfessur für Soziale Arbeit und DiversitätTel. 0152 0295 0857Maximilian SchützPraxiskoordination Soziale Arbeit dualTel. 0621/5203-164