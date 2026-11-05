DAAD-Preisverleihung: Divine Dongmo Dongho ausgezeichnet

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) vergibt den mit 1.000 € dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende akademische Leistungen und besonderes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement an Divine Dongmo Dongho. Die junge Kamerunerin studiert im 5. Fachsemester Wirtschaftsinformatik in Ludwigshafen und engagiert sich sowohl an der Hochschule, als auch in der Stadt und deutschlandweit ehrenamtlich.



Mit dem DAAD-Preis zeichnet die HWG LU internationale Studierende aus, die nicht nur durch hervorragende Studienleistungen überzeugen, sondern sich auch mit großem Engagement für das gesellschaftliche und interkulturelle Miteinander einsetzen. Der Preis würdigt ihren Einsatz und ihre besonderen Beiträge zum Wohl der Hochschulgemeinschaft.



In diesem Jahr ging der mit 1.000 € dotierte DAAD-Preis an die kamerunische Studentin Divine Dongho Dongmo, die nach ihrem erfolgreichen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Université de Dschang in Kamerun seit dem Wintersemester 2024/2025 in Ludwigshafen Wirtschaftsinformatik studiert. „Ihr Studienstart an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bedeutet mehr als nur der Wechsel des Studienfachs oder des Studienortes. Er bedeutet, sich auf ein neues Land, eine neue Sprache, eine andere Kultur und ein anderes Hochschulsystem einzustellen. Das erfordert Mut, Ausdauer, Offenheit und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen“, hob Prof. Dr. Edith Rüger-Muck, Vizepräsidentin für Internationales und Diversity, in ihrer Laudatio hervor.



Dass Divine Dongho Dongmo sich nicht nur auf Neues eingelassen hat, sondern ihren Weg ganz aktiv geht, das belegt die lange und vielfältige Liste ihrer ehrenamtlichen Einsatzbereiche: So ist sie an der Hochschule als Mentorin im Cross Cultural Management Programm für internationale Studierende sowie als Buddy für Incoming Students tätig. Darüber hinaus bringt sie sich als studentische Vertreterin im Senatsausschuss für Qualität im Bereich Studium und Lehre ein und unterstützt als studentische Assistenz das Diversity Management an der HWG LU. Seit April 2026 ist Divine Dongho Dongmo zudem Lesepatin im Programm LeLaLu an der Grundschule Bliesschule in Ludwigshafen. Als Vollmitglied bei AfroGeek e.V. wirkt sie außerdem an der Organisation von Veranstaltungen und Kursen mit, die der Integration und Vernetzung der kamerunischen Community in Deutschland dienen. Last but not least, vermittelt Divine Dongho Dongmo als Java-Tutorin beim ECM e.V. Programmierkenntnisse an Studierende aus ganz Deutschland.



„Sie engagieren sich in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber eine Idee zieht sich wie ein roter Faden durch ihren Lebenslauf: Sie möchten etwas beitragen, Menschen unterstützen, Begegnungen ermöglichen, Gemeinschaft stärken. Das macht Sie zu einer besonderen Bereicherung für unsere Hochschule und darüber hinaus und dafür möchten wir Ihnen heute ganz herzlich danken“, so die Vizepräsidentin.



„Für die Hochschule ist es ein Glück, Sie als Studentin zu haben“, schloss sich Christine Liew, Leiterin des International Office, bei der Übergabe des Preises an.



Divine Dongho Dongmo bedankte sich herzlich für die Auszeichnung und betonte, dass sie auf ihrem Weg auch seitens der Hochschule viel Unterstützung bekommen habe.



Dank geht auch an die Mitglieder der Jury, die die Preisträgerin ausgewählt haben: Prof. Dr. Laura Ehm, Christiane Weinerth und Prof. Dr. Michaela Michel-Schuldt.

(lifePR) (