CHE Hochschulranking 2026: Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare in der Spitzengruppe
Die Bachelorstudiengänge „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.) und „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.)“ gehören im heute veröffentlichten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der ZEIT zur Spitzengruppe.
Dem dualen Bachelorprogramm „Gesundheitsökonomie, der ab dem Wintersemester 2026/27 in Ludwigshafen auch als nicht-duale Variante studiert werden kann, attestiert das Ranking ebenfalls in vielen Bereichen eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der Studierenden. So wurden beispielsweise die Betreuung durch die Lehrenden und die Berufs- und Praxisorientierung besonders positiv gesehen. Der erst zum Wintersemester 2024/2025 gestartete Bachelorstudiengang „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ (B.Sc.) erscheint trotz Teilnahme nicht im Ranking, weil es aktuell noch keine Absolvent*innen gibt.
DIE ZEIT veröffentlicht die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 2026 im ZEIT Studienführer 2026/27, der am 9. Mai erscheint, sowie auf HeyStudium. Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium unter https://studiengaenge.zeit.de/ranking abrufbar.
Nähere Infos unter:
BWL - Internationales Management (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
BWL - Management, Controlling und Information (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Gesundheitsökonomie (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen