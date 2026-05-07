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CHE Hochschulranking 2026: Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare in der Spitzengruppe

Die Bachelorstudiengänge „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.) und „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.)“ gehören im heute veröffentlichten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der ZEIT zur Spitzengruppe.

(lifePR) (Ludwigshafen am Rhein, )
Der Fachbereich Management, Controlling, HealthCare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) stellte sich auch in diesem Jahr wieder dem bundesweiten Vergleich und nahm am renommierten Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der ZEIT teil. Die am Donnerstag, 7. Mai 2026, veröffentlichten Ergebnisse zu Bachelorstudiengängen zeigen: Die Studiengänge des Fachbereichs – „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.), „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.), „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ (B.Sc.) und der duale Bachelorstudiengang „Gesundheitsökonomie“ (B.Sc.) – stehen insgesamt solide da! „Die große Mehrheit der Studierenden, die an der Befragung für das Ranking teilgenommen haben, sind mit der allgemeinen Studiensituation bei uns an der HWG LU sehr zufrieden oder zufrieden. Das ist ein schönes Ergebnis und spornt uns weiter an“, sagt die Dekanin des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare, Prof. Dr. Petra Weber-Dressler. Die beiden Studiengänge – „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.) und „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.) haben es sogar in die Spitzengruppe der gerankten BWL-Studiengänge geschafft: Insbesondere der „Kontakt zur Berufspraxis“ und die „Internationale Ausrichtung von Studium & Lehre“ wurden hervorragend bewertet. Auch bei der Bewertung der räumlichen Situation allgemein, der zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsräume sowie der Bibliothek schnitten die Studiengänge des Fachbereichs überdurchschnittlich gut ab.

Dem dualen Bachelorprogramm „Gesundheitsökonomie, der ab dem Wintersemester 2026/27 in Ludwigshafen auch als nicht-duale Variante studiert werden kann, attestiert das Ranking ebenfalls in vielen Bereichen eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der Studierenden. So wurden beispielsweise die Betreuung durch die Lehrenden und die Berufs- und Praxisorientierung besonders positiv gesehen. Der erst zum Wintersemester 2024/2025 gestartete Bachelorstudiengang „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ (B.Sc.) erscheint trotz Teilnahme nicht im Ranking, weil es aktuell noch keine Absolvent*innen gibt.

DIE ZEIT veröffentlicht die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 2026 im ZEIT Studienführer 2026/27, der am 9. Mai erscheint, sowie auf HeyStudium. Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium unter https://studiengaenge.zeit.de/ranking abrufbar.

Nähere Infos unter:

BWL - Internationales Management (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

BWL - Management, Controlling und Information (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Gesundheitsökonomie (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement (Bachelor of Science (B.Sc.)) Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

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