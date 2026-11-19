Zehn Teams, drei Tage, unzählige Ideen: Bei den Build & Pitch Days an der HWG LU haben Studierende und Auszubildende digitale Geschäftsmodelle für die regionale Wirtschaft und Stadtgesellschaft entwickelt und vor einer Expertenjury präsentiert. Den ersten Platz holte eine kostenlose Plattform zur Berufsorientierung, die Jugendlichen beim Übergang in die Arbeitswelt hilft.



Wie wird aus einer ersten Idee ein überzeugendes Geschäftsmodell? Das zeigten vom 12. bis 14. November die Build & Pitch Days an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Zehn Teams entwickelten innerhalb von 48 Stunden Geschäftsideen, arbeiteten sie zu tragfähigen Geschäftsmodellen aus und stellten sie zum Abschluss einer Fachjury vor. Das Format, bisher als Hackathon bekannt, fand bereits zum dritten Mal gemeinsam mit der IHK Pfalz und der Stadt Ludwigshafen statt – erstmals unter dem neuen Namen, den Studierende selbst gewählt hatten. Der neue Name unterstreicht die strategische Ausrichtung: Über das reine Programmieren hinaus steht die Entwicklung marktfähiger Geschäftsmodelle im Fokus, die den Wirtschaftsstandort stärken und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellen.



Ideenworkshop als Startpunkt: Viele Teams aus Wissenschaft und Praxis fanden sich erst vor Ort



Viele der Ideen entstanden erst während der Veranstaltung: Im Ideenworkshop zum Auftakt mit Prof. Carina Leue-Bensch (Hochschule Worms) brachten die Teilnehmenden erste Ansätze ein und entwickelten sie gemeinsam weiter. Einige Teams fanden sich dabei zusammen, ohne sich vorher zu kennen. Entsprechend vielfältig waren die Gruppen: Studierende der HWG LU arbeiteten mit Kommilitoninnen und Kommilitonen der TH Mannheim, mit internationalen Austauschstudierenden und mit Auszubildenden der Stadt Ludwigshafen zusammen; in einem Team trafen Logistik, Pflegepädagogik und Wirtschaftspsychologie aufeinander. Fachlich und strategisch begleitet wurden die Teams von Prof. Dr. Christina Stadler und Chrisa Papadopoulou (Gründungsbüro HWG LU), Daniel Meyer (Chief Digital Officer, Stadt Ludwigshafen) und Dr. Tibor Müller (stv. Hauptgeschäftsführer IHK Pfalz).



Zum Abschluss pitchten alle zehn Teams ihre ausgearbeiteten Businesspläne vor einer Jury aus Dirk Brand (Stadtverwaltung Ludwigshafen), Thomas Kessler (Genie Enterprise Inc.) und Jan Krikava, HWG-LU-Alumnus, Unternehmer und Business Angel. Die Entscheidung fiel angesichts der vielen überzeugenden Konzepte nicht leicht. Die Preisgelder von insgesamt 1.200 Euro stellte die IHK Pfalz zur Verfügung.



Erster Platz für Berufsorientierungs-Plattform „Zukunftly“: Neue Wege gegen den Fachkräftemangel



Den ersten Platz und 500 Euro sicherten sich Tom Strelow und Levi Meier, Studierende im Bachelorstudiengang International Business Management East Asia (Schwerpunkt Japan) am Ostasieninstitut der HWG LU, mit ihrem Team „Zukunftly“. Ihre kostenlose Plattform setzt bei einer der wichtigsten Fragen nach dem Schulabschluss an: „Was soll ich nach der Schule machen?“ Sie soll Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Interessen und Möglichkeiten zu entdecken und ihren eigenen Weg zu finden – und liefert damit zugleich einen wichtigen Ansatz für die regionale Wirtschaft, um junge Talente frühzeitig und passgenau mit Ausbildungsbetrieben und Berufsfeldern zusammenzubringen. „Wir sind unglaublich happy, dass wir mit einem sozialen Projekt den ersten Platz geholt haben“, freut sich das Team. Für Tom Strelow ist es bereits der zweite Erfolg rund um das Format: Beim studentischen Plakatwettbewerb für das neue Erscheinungsbild der Build & Pitch Days hatte er den zweiten Platz belegt.



Zweiter Platz für Ehrenamts-App „Tatendrang“



Mit 300 Euro auf den zweiten Platz kam das Team „Tatendrang“ mit David Ley, Kathrin Potthoff und Jannik Luca Westrich, alle drei im dualen Studiengang International Business Administration der HWG LU. Ihre App bringt Menschen, die sich engagieren möchten, mit passenden Ehrenämtern zusammen und erleichtert so den Einstieg in das freiwillige Engagement als wichtigen Standortfaktor für eine lebendige und vernetzte Stadtgesellschaft.



Dritter Platz geht an zwei Teams: „NAVU“ und „ZwischenRaum“ überzeugen mit Lösungen für Pflegebildung und Gewerbeflächen



Den dritten Platz teilten sich zwei Teams, die jeweils 200 Euro erhielten. Das Team „NAVU“ mit Dawood Mohseni (Internationale Logistik), Maria Schantz (Pflegepädagogik) und Adrian Schlape (Wirtschaftspsychologie) entwickelte eine Lösung, mit der Lehrkräfte für Pflegeschulen individuelle Lernmaterialien erstellen und so besser auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können – ein direkter Beitrag zur Sicherung des dringend benötigten Fachkräftenachwuchses im Gesundheitswesen. Das Team „ZwischenRaum“ mit Adrian Anakhli (Wirtschaftsinformatik) und Max Rohark (Business Administration), beide HWG LU, will gewerbliche Gastronomieflächen wirtschaftlicher nutzen und gleichzeitig die Innenstadt beleben: Während der Schließzeiten sollen Restaurants und Cafés ihre Räume über eine B2B-Plattform an Unternehmen vermieten können, etwa für Workshops oder Veranstaltungen – eine Win-win-Situation für lokale Gastronomiebetriebe und Unternehmen auf Raumsuche.



Gründungsbüro, Stadt und IHK ziehen positive Bilanz – Fortsetzung 2027 geplant



Die Teilnehmenden lobten vor allem die abwechslungsreiche Gestaltung, die intensive Zusammenarbeit und die Chance, in kurzer Zeit eine eigene Geschäftsidee von Grund auf zu entwickeln. Prof. Dr. Christina Stadler, Leiterin des Gründungsbüros der HWG LU, zieht ein positives Fazit: „Hinter uns liegen 48 intensive Stunden, in denen die Teilnehmenden mit großem Engagement an ihren Ideen gearbeitet haben. Besonders schön war zu sehen, wie sich Teams erst vor Ort gefunden und aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam etwas Neues geschaffen haben. Die Projekte zeigen, wie viel Kreativität und unternehmerisches Potenzial in unseren Studierenden stecken.“



Auch für die Stadt Ludwigshafen und die IHK Pfalz zahlen die Ergebnisse direkt auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Standorts ein. „Eine zukunftsfähige Smart City braucht eine starke, innovative Wirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt“, betont Daniel Meyer, Chief Digital Officer (CDO) der Stadt Ludwigshafen. „Ob Berufsorientierung für den Fachkräftenachwuchs, kluge B2B-Flächenkonzepte für unsere Gastronomie oder digitale Unterstützung für Ausbildungsberufe: Hier entstehen aus dem Zusammenspiel von Studierenden, erstmals auch städtischen Teilnehmenden und der Wirtschaft genau die unternehmerischen Impulse, die unsere Stadt voranbringen.“ Auch der stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, Dr. Tibor Müller, zeigte sich beeindruckt davon, wie gezielt die Teams gesellschaftliche Herausforderungen mit tragfähigen Geschäftsmodellen verknüpft haben.



Auch 2027 sollen die Build & Pitch Days wieder stattfinden. Das Format richtet sich vor allem an Studierende aller Fachrichtungen und Standorte, steht aber auch weiteren Interessierten, wie z.B. Auszubildenden offen. Eine fertige Idee oder Vorkenntnisse in Gründung und Programmierung sind nicht nötig – Neugier genügt! Informationen zur Teilnahme veröffentlicht das Gründungsbüro der HWG LU rechtzeitig vor der nächsten Veranstaltung.



Veranstalter und Partner



Organisiert wurden die Build & Pitch Days vom Gründungsbüro der HWG LU gemeinsam mit der Stadt Ludwigshafen und der IHK Pfalz, in Kooperation mit der Hochschule Worms und der Technischen Hochschule Mannheim. Die VR Bank Rhein-Neckar eG unterstützte die Veranstaltung als Sponsor und ermöglichte die Verpflegung. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teams, Mentorinnen und Mentoren, der Jury, den Kooperationspartnern und der VR Bank Rhein-Neckar eG.

(lifePR) (