Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1061766

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Ernst-Boehe-Straße 4-6 67059 Ludwigshafen, Deutschland http://www.hwg-lu.de
Ansprechpartner:in Frau Marcella Eierdanz +49 621 5203268
Logo der Firma Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Bachelor Gesundheitsökonomie an der HWG LU künftig dual und nicht-dual studierbar

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) erweitert ihren Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie (B.Sc.): Ab dem Wintersemester 2026/2027 kann das Studium der Gesundheitsökonomie nicht mehr ausschließlich dual, sondern erstmals auch in einer nicht-dualen Variante absolviert werden. Die Bewerbungsportale sind ab sofort geöffnet. Bewerbungen sind bis zum 15. August möglich, die Vorlesungen starten dann Mitte September.

Bislang war der Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie ausschließlich als duales Studium konzipiert und kombinierte wissenschaftliche Ausbildung mit praktischer Tätigkeit in Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dieses Erfolgsmodell bleibt weiterhin bestehen.

Neu hinzu kommt nun eine nicht-duale Studienvariante, die zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung eröffnet. Die nicht-duale Studienvariante bietet insbesondere mehr Flexibilität bei der persönlichen Schwerpunktsetzung. Studierende profitieren von einem erweiterten Angebot englischsprachiger Lehrveranstaltungen und haben die Möglichkeit, ein Auslandsstudiensemester in ihr Studium zu integrieren. Damit trägt der Studiengang auch der zunehmenden Internationalisierung des Gesundheitswesens Rechnung.

Unabhängig von der gewählten Studienform – dual oder nicht-dual – vermittelt der Bachelor Gesundheitsökonomie in sieben Semestern fundierte Kenntnisse an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesundheit und schließt mit dem Bachelor of Science ab. Absolventinnen und Absolventen qualifizieren sich für vielfältige Tätigkeitsfelder – etwa bei Krankenkassen, Kliniken, Beratungsunternehmen, in der Pharma- und Medizintechnikbranche oder weiteren Akteuren des Gesundheitsmarkts.

„Mit der Öffnung des Studiengangs für eine nicht-duale Variante schaffen wir noch mehr Wahlmöglichkeiten für Studieninteressierte. Gleichzeitig stärken wir internationale Kompetenzen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten“, so die Studiengangsleitung.

Weiterqualifizierung durch den Master Health Care Management (HCM)

Auch im Anschluss bestehen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: Der Masterstudiengang Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management (HCM) an der HWG LU kann ebenfalls sowohl dual als auch nicht-dual studiert werden. Damit bietet die Hochschule im zukunftsrelevanten Feld der Gesundheitswirtschaft durchgängige Qualifizierungsmöglichkeiten vom Bachelor bis zum Masterabschluss – angepasst an unterschiedliche Lebens- und Karriereplanungen. Der Masterstudiengang Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management (HCM) vertieft die im Bachelor erworbenen Kenntnisse in den Bereichen Gesundheitsökonomie, Management und Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen des Gesundheitswesens wie Digitalisierung, Versorgungsmanagement, strategisches Management, Gesundheitsmärkte sowie Führung und Organisation von Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus erwerben die Studierenden analytische und wissenschaftliche Kompetenzen, die sie für Fach- und Führungsaufgaben im Gesundheitssektor qualifizieren. Durch die duale und nicht-duale Studienoption können Studierende den Master flexibel an ihre beruflichen und persönlichen Ziele anpassen.

Breites Netzwerk an Kooperationspartnern der Gesundheitswirtschaft

Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang profitieren die Studierenden vom breiten Netzwerk der Kooperationspartner im Bereich Health Care. Dazu zählen unter anderem Krankenhäuser, Krankenkassen, Beratungsunternehmen, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie weitere Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht praxisnahe Lehrveranstaltungen, Gastvorträge aus der Branche, Projekte mit Praxispartnern sowie wertvolle Kontakte für Praktika, duale Studienphasen und den späteren Berufseinstieg.

Weitere Informationen zum Studiengang sowie zu Bewerbung und Zulassung finden Interessierte auf der Website des Studiengangs unter: www.hwg-lu.de/studium/bachelor/gesundheitsoekonomie-bsc

Neugierig geworden? Frau Marcella Eierdanz (Geschäftsführung des Bachelors und Programmmanagement des Masters) steht gerne für Fragen zu Studieninhalten, Studienformen, Bewerbung und Karriereperspektiven zur Verfügung. gesundheitsoekonomie@hwg-lu.de

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.