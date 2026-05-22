Bachelor Gesundheitsökonomie an der HWG LU künftig dual und nicht-dual studierbar
Bislang war der Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie ausschließlich als duales Studium konzipiert und kombinierte wissenschaftliche Ausbildung mit praktischer Tätigkeit in Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dieses Erfolgsmodell bleibt weiterhin bestehen.
Neu hinzu kommt nun eine nicht-duale Studienvariante, die zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung eröffnet. Die nicht-duale Studienvariante bietet insbesondere mehr Flexibilität bei der persönlichen Schwerpunktsetzung. Studierende profitieren von einem erweiterten Angebot englischsprachiger Lehrveranstaltungen und haben die Möglichkeit, ein Auslandsstudiensemester in ihr Studium zu integrieren. Damit trägt der Studiengang auch der zunehmenden Internationalisierung des Gesundheitswesens Rechnung.
Unabhängig von der gewählten Studienform – dual oder nicht-dual – vermittelt der Bachelor Gesundheitsökonomie in sieben Semestern fundierte Kenntnisse an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesundheit und schließt mit dem Bachelor of Science ab. Absolventinnen und Absolventen qualifizieren sich für vielfältige Tätigkeitsfelder – etwa bei Krankenkassen, Kliniken, Beratungsunternehmen, in der Pharma- und Medizintechnikbranche oder weiteren Akteuren des Gesundheitsmarkts.
„Mit der Öffnung des Studiengangs für eine nicht-duale Variante schaffen wir noch mehr Wahlmöglichkeiten für Studieninteressierte. Gleichzeitig stärken wir internationale Kompetenzen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten“, so die Studiengangsleitung.
Weiterqualifizierung durch den Master Health Care Management (HCM)
Auch im Anschluss bestehen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: Der Masterstudiengang Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management (HCM) an der HWG LU kann ebenfalls sowohl dual als auch nicht-dual studiert werden. Damit bietet die Hochschule im zukunftsrelevanten Feld der Gesundheitswirtschaft durchgängige Qualifizierungsmöglichkeiten vom Bachelor bis zum Masterabschluss – angepasst an unterschiedliche Lebens- und Karriereplanungen. Der Masterstudiengang Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management (HCM) vertieft die im Bachelor erworbenen Kenntnisse in den Bereichen Gesundheitsökonomie, Management und Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen des Gesundheitswesens wie Digitalisierung, Versorgungsmanagement, strategisches Management, Gesundheitsmärkte sowie Führung und Organisation von Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus erwerben die Studierenden analytische und wissenschaftliche Kompetenzen, die sie für Fach- und Führungsaufgaben im Gesundheitssektor qualifizieren. Durch die duale und nicht-duale Studienoption können Studierende den Master flexibel an ihre beruflichen und persönlichen Ziele anpassen.
Breites Netzwerk an Kooperationspartnern der Gesundheitswirtschaft
Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang profitieren die Studierenden vom breiten Netzwerk der Kooperationspartner im Bereich Health Care. Dazu zählen unter anderem Krankenhäuser, Krankenkassen, Beratungsunternehmen, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie weitere Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht praxisnahe Lehrveranstaltungen, Gastvorträge aus der Branche, Projekte mit Praxispartnern sowie wertvolle Kontakte für Praktika, duale Studienphasen und den späteren Berufseinstieg.
Weitere Informationen zum Studiengang sowie zu Bewerbung und Zulassung finden Interessierte auf der Website des Studiengangs unter: www.hwg-lu.de/studium/bachelor/gesundheitsoekonomie-bsc
Neugierig geworden? Frau Marcella Eierdanz (Geschäftsführung des Bachelors und Programmmanagement des Masters) steht gerne für Fragen zu Studieninhalten, Studienformen, Bewerbung und Karriereperspektiven zur Verfügung. gesundheitsoekonomie@hwg-lu.de