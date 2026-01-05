10 Jahre MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales am Weincampus Neustadt
Hinter dem Kürzel MBA verbirgt sich der akademische Grad „Master of Business Administration“, der vom Finanzwesen bis zu den Tech-Branchen höchstes Ansehen genießt. Dazu kommt die internationale Reputation des MBA-Titels. Der Neustädter MBA fokussiert die Themenbereiche „Strategisches Management“, „Marketing“, „Leadership“ und „Organisation“ und reiht sich damit in die erfolgreichen MBA-Programme der Welt ein, die von der London Business School bis zur Harvard University reichen. Zugeschnitten ist der MBA in Neustadt aber natürlich auf den Wein und die Weinbranche, auf die Nachhaltigkeit und den Vertrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Der MBA-Studiengang zieht jedes Jahr ein internationales Publikum mach Neustadt, das mit sehr beeindruckenden Lebensläufen aufwartet. Studiert wird berufsbegleitend, auf Grundlage von Fallstudien werden aktuelle und praxisrelevante Probleme angesprochen und gelöst. Die Fähigkeit, ein Unternehmen erfolgreich zu managen, ist der Kompetenzgewinn, der sich im MBA-Studium einstellt. Und das ist bei der aktuellen Marktsituation essentiell – belastbare Entscheidungen, kreative Ideen und ein gewinnendes Management sind schließlich die Antriebsfedern des unternehmerischen Erfolgs, auch in der Weinbranche.
Nach 10 Jahren MBA-Studiengang wechselt jetzt die Studiengangsleitung von Prof. Dr. Marc Dreßler auf Prof. Dr. Dominik Durner, der am unternehmerischen Fokus festhalten und gleichzeitig neue Akzente im Bereich Artificial Intelligence setzen will. „Die Weinbranche braucht gute Unternehmer mit dem Blick nach vorne. Wie Wein unternehmerisch funktioniert, lernt man im MBA-Studium,“ weiß der neue Studiengangsleiter. Marc Dreßler, der viele Jahre für die Geschicke des MBA verantwortlich war, blickt mit sehr viel Stolz auf die vergangenen 10 Jahre zurück: „Der MBA hat sehr viele faszinierende Profile hervorgebracht, die die Zukunft der Weinbranche in der Hand halten“. Dreßler wird auch in Zukunft im und für den MBA-Studiengang in der Lehre aktiv sein.
Am 12. Februar 2026 findet auf dem Weincampus der große Infotag statt. Wir beraten zum MBA-Studiengang, dem Bachelor- und Master of Science und zu den Weiterbildungsangeboten. Mehr Informationen via: https://events.weincampus-neustadt.de/event/infotag-am-weincampus-2026