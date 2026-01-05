Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047008

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Ernst-Boehe-Str.4 67059 Ludwigshafen, Deutschland http://www.hwg-lu.de
Ansprechpartner:in Frau Aline Wyrwich +49 6321 671468
Logo der Firma Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

10 Jahre MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales am Weincampus Neustadt

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Vor zehn Jahren war der Deutsche Weinmarkt stabil. Heute zwingen ein Überangebot und eine schwächelnde Nachfrage nach Wein viele Betriebe auf der ganzen Welt in die Knie. Dieser bitteren Erkenntnis steht gegenüber, dass es auch im Jahr 2025 viele Unternehmer gab, die auf nationalen und internationalen Märkten mit ihren Weinen sehr erfolgreich waren und sind. Unternehmertum steht im Kern des Studiengangs MBA Wine, Sustainability & Sales am Weincampus Neustadt, der vor zehn Jahren als Deutschlands erster Wein-MBA-Studiengang an den Start ging.

Hinter dem Kürzel MBA verbirgt sich der akademische Grad „Master of Business Administration“, der vom Finanzwesen bis zu den Tech-Branchen höchstes Ansehen genießt. Dazu kommt die internationale Reputation des MBA-Titels. Der Neustädter MBA fokussiert die Themenbereiche „Strategisches Management“, „Marketing“, „Leadership“ und „Organisation“ und reiht sich damit in die erfolgreichen MBA-Programme der Welt ein, die von der London Business School bis zur Harvard University reichen. Zugeschnitten ist der MBA in Neustadt aber natürlich auf den Wein und die Weinbranche, auf die Nachhaltigkeit und den Vertrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Der MBA-Studiengang zieht jedes Jahr ein internationales Publikum mach Neustadt, das mit sehr beeindruckenden Lebensläufen aufwartet. Studiert wird berufsbegleitend, auf Grundlage von Fallstudien werden aktuelle und praxisrelevante Probleme angesprochen und gelöst. Die Fähigkeit, ein Unternehmen erfolgreich zu managen, ist der Kompetenzgewinn, der sich im MBA-Studium einstellt. Und das ist bei der aktuellen Marktsituation essentiell – belastbare Entscheidungen, kreative Ideen und ein gewinnendes Management sind schließlich die Antriebsfedern des unternehmerischen Erfolgs, auch in der Weinbranche.

Nach 10 Jahren MBA-Studiengang wechselt jetzt die Studiengangsleitung von Prof. Dr. Marc Dreßler auf Prof. Dr. Dominik Durner, der am unternehmerischen Fokus festhalten und gleichzeitig neue Akzente im Bereich Artificial Intelligence setzen will. „Die Weinbranche braucht gute Unternehmer mit dem Blick nach vorne. Wie Wein unternehmerisch funktioniert, lernt man im MBA-Studium,“ weiß der neue Studiengangsleiter. Marc Dreßler, der viele Jahre für die Geschicke des MBA verantwortlich war, blickt mit sehr viel Stolz auf die vergangenen 10 Jahre zurück: „Der MBA hat sehr viele faszinierende Profile hervorgebracht, die die Zukunft der Weinbranche in der Hand halten“. Dreßler wird auch in Zukunft im und für den MBA-Studiengang in der Lehre aktiv sein.

Am 12. Februar 2026 findet auf dem Weincampus der große Infotag statt. Wir beraten zum MBA-Studiengang, dem Bachelor- und Master of Science und zu den Weiterbildungsangeboten. Mehr Informationen via: https://events.weincampus-neustadt.de/event/infotag-am-weincampus-2026

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.