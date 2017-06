"Fälle zum Sozialrecht" erschienen: Handreichung vor allem für Studierende der Sozialen Arbeit

„Fälle zum Sozialrecht - Einstieg in die sozialrechtliche Fallarbeit“ ist ein jüngst bei utb erschienenes Fachbuch betitelt, herausgeben von Prof. Dr. jur. Corinna Grühn, Hochschullehrerin im Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Bremen. Das Falllösungsbuch für den Bereich des Sozialrechts beleuchtet alle wesentlichen sozialrechtlichen Bereiche anhand von Fällen. Mit seiner klaren didaktischen Aufbereitung für die Sozialrechtslehre richtet sich das Buch insbe­sondere an Studierende der Sozialen Arbeit, die Anhaltspunkte für die Gestaltung von Prü­fungen im Sozialrecht suchen.



Die Fallgestaltungen werden – analog zu den Erfordernissen in den Klausuren im Sozialrecht – in gutachterlicher Form geprüft und darge­stellt. Zu den für die Soziale Arbeit wesentlichen sozialrechtlichen Themen (neben der Sozialver­sicherung insbesondere die Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Sozialhilfe) wird mindestens ein Fall dargestellt, der das jeweilige Gebiet illustriert und Grundlage für weitere Fall­lösungen sein kann.



Corinna Grühn (Hrsg.), Fälle zum Sozialrecht, Einstieg in die sozialrechtliche Fallarbeit, utb S, 2017, 123 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-8252-4778-2.

