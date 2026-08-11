WORLD OF HEADPHONES bündelt ihre Kräfte mit der FINEST AUDIO SHOW

Die WORLD OF HEADPHONES richtet sich neu aus: Künftig wird die Spezialmesse für Kopfhörer und mobiles Audioequipment nicht mehr als eigenständige Veranstaltung am Neckar und im Ruhrgebiet durchgeführt. Stattdessen findet die WORLD OF HEADPHONES Heidelberg ihren neuen Platz auf der FINEST AUDIO SHOW Darmstadt, während die WORLD OF HEADPHONES Essen in die FINEST AUDIO SHOW Cologne integriert wird. Damit bündelt der Veranstalter seine Aktivitäten an den beiden Standorten, schafft Synergien zwischen den Formaten und eröffnet Ausstellern wie Besuchern neue Möglichkeiten, die Vielfalt hochwertiger Audiotechnik zu erleben.



Grund für diesen Schritt ist die Weiterentwicklung des Messeportfolios mit den neuen Standorten der FINEST AUDIO SHOW in Darmstadt und Köln. Durch die räumliche und zeitliche Nähe zu den beiden Kopfhörermessen ergeben sich Überschneidungen, die nun in einer gemeinsamen Ausrichtung zusammengeführt werden. „Die WORLD OF HEADPHONES hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe innerhalb der Audiobranche entwickelt und eine engagierte Community aufgebaut“, sagt Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH. „Mit der Integration in die FINEST AUDIO SHOW verbinden wir die Stärken beider Formate. So schaffen wir attraktive Rahmenbedingungen für unsere Aussteller, erschließen zusätzliche Besucherpotenziale und bieten den Gästen ein noch vielfältigeres Audio-Erlebnis.“



Die WORLD OF HEADPHONES bleibt innerhalb der FINEST AUDIO SHOW als klar erkennbarer und eigenständiger Themenbereich erhalten. Sowohl im Confex in Köln als auch im darmstadtium erhält sie eine attraktive Bühne in einem modernen Umfeld, profitiert von zusätzlichen Besuchergruppen und bleibt als eigenständiger Erlebnisbereich mit ihrem besonderen Charakter erhalten. Besucherinnen und Besucher können dort weiterhin die neuesten Kopfhörer, mobile Audioplayer, DACs, Streaming-Lösungen und Zubehörprodukte entdecken, vergleichen und unter optimalen Bedingungen testen.



Gleichzeitig profitieren Aussteller von der Einbindung in ein umfassendes Messeumfeld, das die gesamte Bandbreite hochwertiger Audiotechnik abbildet – von HiFi- und High-End-Komponenten über Streaming und Smart Audio bis hin zu Personal Audio. Moderne Veranstaltungsorte und die stärkere Vernetzung unterschiedlicher Zielgruppen schaffen zusätzliche Reichweite und neue Impulse für die Branche.



Mit der Zusammenführung der Formate setzt der Veranstalter auf eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Audio-Messen und stärkt die Position der FINEST AUDIO SHOW als zentrale Plattform für hochwertige Audiotechnik und außergewöhnliche Hörerlebnisse.



Termine:



FINEST AUDIO SHOW Darmstadt – 17. und 18. Oktober 2026 im darmstadtium



FINEST AUDIO SHOW Cologne – 27. und 28. Februar 2027 im Confex/Koelnmesse



Der Veranstalter



Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Vienna und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.

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