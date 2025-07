WORLD OF HEADPHONES - Die Kopfhörermesse am 30. August 2025 in Essen

Am 30. August 2025 lädt die WORLD OF HEADPHONES zum dritten Mal infolge ins Oktogon auf der Zeche Zollverein in Essen ein. Die Spezialmesse für Kopfhörer und portables Audioequipment versammelt rund 50 Marken, die ihre aktuellen Modelle zum Ausprobieren präsentieren. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertiges Zubehör wie Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler und moderne Streaminglösungen.Ob unterwegs, im Homeoffice oder beim Sport – Kopfhörer sind heute für viele Menschen ständige Begleiter. Die Modellauswahl der zahlreichen Anbieter ist groß und vielfältig– von In-Ears über Over-Ears bis zu kabellosen High-End-Modellen. Die WORLD OF HEADPHONES bietet Musikliebhabern, Technikbegeisterten und audiophilen Besucher:innen die ideale Gelegenheit, verschiedene Modelle unter realen Bedingungen zu testen und direkt zu vergleichen. Ein echtes Messe-Highlight für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Klang sind.Einzigartige Atmosphäre im RuhrgebietDas Oktogon auf dem Gelände der Zeche Zollverein bildet mit seiner markanten Architektur den stimmungsvollen Rahmen für die Veranstaltung. Die ehemalige Kohlenwäsche ist nicht nur ein UNESCO-Welterbe, sondern gilt auch als eine der schönsten Industrieanlagen der Welt. Durch die zentrale Lage in Essen ist die WORLD OF HEADPHONES aus dem gesamten Ruhrgebiet, Rheinland und Westfalen hervorragend erreichbar.Auch in diesem Jahr findet parallel auf dem Zechengelände diestatt, bei der namhafte Spitzenköche der Essener Gastroszene die Besucher mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnen.Alle Infos: www.worldofheadphones.de Als Sonderausstellung hat sich die WORLD OF HEADPHONES während der internationalen Audiomesse HIGH END als wahrer Publikumsmagnet bewiesen. Aufgrund des großen Erfolgs präsentieren wir die Spezialmesse als ausgekoppeltes Event auch in Heidelberg und Essen. An beiden Standorten bieten außergewöhnliche Eventlocations der Veranstaltung einen attraktiven Rahmen.Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Munich und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.30. August 202510 bis 18 UhrDer Eintritt ist kostenlos.Oktogon auf der Zeche ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 202 702022E-Mail: info@highendsociety.de