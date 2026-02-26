VIENNA CALLING: Akkreditierung für das Debut der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna startet jetzt!
Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein, wenn vom 4. bis 7. Juni 2026 die globale Audiobranche im Austria Center Vienna zusammentrifft. Entdecken Sie rund 500 internationale Aussteller, die zeigen, wohin sich Audiotechnik, Design und Klangwelten entwickeln. Die ersten beiden Messetage sind exklusiv dem Fachpublikum vorbehalten und bieten beste Voraussetzungen für Recherche, Interviews, Hintergrundgespräche und Networking auf höchstem Niveau. Am Wochenende öffnet die HIGH END traditionell auch für das musik- und technikbegeisterte Publikum.
Akkreditieren Sie sich jetzt online und erleben Sie im Juni die HIGH END Vienna 2026 auf einem neuen Level!
Die Location
Das Austria Center Vienna steht für moderne Architektur, exzellente digitale Infrastruktur und optimale Bedingungen für hochwertigen Klang – ein Umfeld, das wie geschaffen ist für eine Messe, auf der alles im Mittelpunkt steht, was Musik und Sound in höchster Qualität möglich macht.
Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé
Lassen Sie sich von der diesjährigen Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé verzaubern, die Ihr brandneues Album vorstellen und Ihnen als Ehrengast der Eröffnungspressekonferenz Rede und Antwort stehen wird.
Highlights
Zwei etablierte Spezialmessen ergänzen auch in Wien die HIGH END und erweitern den Blick auf zentrale Themen der Branche: Die IPS – International Parts + Supply, als Plattform für Zulieferer und OEMs, sowie die WORLD OF HEADPHONES, die dem anhaltenden Kopfhörer‑Trend mit noch mehr Ausstellern und Testmöglichkeiten gerecht wird. Einen weiteren Erlebnisbereich bildet die GAMING ZONE, wo sich das Geschehen auf den Sound beim Gaming fokussiert.
Presse Lounge
An allen vier Messetage sind wir in der Presse Lounge auf Ebene 0 für Sie da und laden Sie herzlich ein, sich in einer angenehmen Atmosphäre zurückzuziehen, sich auszutauschen und in Ruhe zu arbeiten. Darüber hinaus finden Sie bereits jetzt im Pressebereich unserer Website umfangreiche Informationen, Bildmaterial und Logos für Ihre Vorberichterstattung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine erlebnisreiche HIGH END Vienna 2026!