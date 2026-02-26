Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052539

HIGH END SOCIETY Service GmbH Vorm Eichholz 2g 42119 Wuppertal, Deutschland http://www.highendsociety.de
Ansprechpartner:in Frau Claudia Kazner 0202 702022
Logo der Firma HIGH END SOCIETY Service GmbH

VIENNA CALLING: Akkreditierung für das Debut der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna startet jetzt!

(lifePR) (Wuppertal, )
In diesem Jahr schlagen wir mit der 43. HIGH END ein neues Kapitel auf. In Wien - der Welthauptstadt der Musik - feiert die internationale Audiomesse einen Neuanfang. An einem idealen Standort, der viele Chancen eröffnet und den perfekten Rahmen für inspirierende Begegnungen, neue Kontakte und starke Impulse bietet.

Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein, wenn vom 4. bis 7. Juni 2026 die globale Audiobranche im Austria Center Vienna zusammentrifft. Entdecken Sie rund 500 internationale Aussteller, die zeigen, wohin sich Audiotechnik, Design und Klangwelten entwickeln. Die ersten beiden Messetage sind exklusiv dem Fachpublikum vorbehalten und bieten beste Voraussetzungen für Recherche, Interviews, Hintergrundgespräche und Networking auf höchstem Niveau. Am Wochenende öffnet die HIGH END traditionell auch für das musik- und technikbegeisterte Publikum.

Akkreditieren Sie sich jetzt online und erleben Sie im Juni die HIGH END Vienna 2026 auf einem neuen Level!

Die Location

Das Austria Center Vienna steht für moderne Architektur, exzellente digitale Infrastruktur und optimale Bedingungen für hochwertigen Klang – ein Umfeld, das wie geschaffen ist für eine Messe, auf der alles im Mittelpunkt steht, was Musik und Sound in höchster Qualität möglich macht.

Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé

Lassen Sie sich von der diesjährigen Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé verzaubern, die Ihr brandneues Album vorstellen und Ihnen als Ehrengast der Eröffnungspressekonferenz Rede und Antwort stehen wird.

Highlights

Zwei etablierte Spezialmessen ergänzen auch in Wien die HIGH END und erweitern den Blick auf zentrale Themen der Branche: Die IPS – International Parts + Supply, als Plattform für Zulieferer und OEMs, sowie die WORLD OF HEADPHONES, die dem anhaltenden Kopfhörer‑Trend mit noch mehr Ausstellern und Testmöglichkeiten gerecht wird. Einen weiteren Erlebnisbereich bildet die GAMING ZONE, wo sich das Geschehen auf den Sound beim Gaming fokussiert.

Presse Lounge

An allen vier Messetage sind wir in der Presse Lounge auf Ebene 0 für Sie da und laden Sie herzlich ein, sich in einer angenehmen Atmosphäre zurückzuziehen, sich auszutauschen und in Ruhe zu arbeiten. Darüber hinaus finden Sie bereits jetzt im Pressebereich unserer Website umfangreiche Informationen, Bildmaterial und Logos für Ihre Vorberichterstattung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine erlebnisreiche HIGH END Vienna 2026!

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.