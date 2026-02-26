VIENNA CALLING: Akkreditierung für das Debut der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna startet jetzt!

In diesem Jahr schlagen wir mit der 43. HIGH END ein neues Kapitel auf. In Wien - der Welthauptstadt der Musik - feiert die internationale Audiomesse einen Neuanfang. An einem idealen Standort, der viele Chancen eröffnet und den perfekten Rahmen für inspirierende Begegnungen, neue Kontakte und starke Impulse bietet.Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein, wenn vomdie globale Audiobranche imzusammentrifft. Entdecken Sie rund 500 internationale Aussteller, die zeigen, wohin sich Audiotechnik, Design und Klangwelten entwickeln. Die ersten beiden Messetage sind exklusiv dem Fachpublikum vorbehalten und bieten beste Voraussetzungen für Recherche, Interviews, Hintergrundgespräche und Networking auf höchstem Niveau. Am Wochenende öffnet die HIGH END traditionell auch für das musik- und technikbegeisterte Publikum.Das Austria Center Vienna steht für moderne Architektur, exzellente digitale Infrastruktur und optimale Bedingungen für hochwertigen Klang – ein Umfeld, das wie geschaffen ist für eine Messe, auf der alles im Mittelpunkt steht, was Musik und Sound in höchster Qualität möglich macht.Lassen Sie sich von der diesjährigen Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé verzaubern, die Ihr brandneues Album vorstellen und Ihnen als Ehrengast der Eröffnungspressekonferenz Rede und Antwort stehen wird.Zwei etablierte Spezialmessen ergänzen auch in Wien die HIGH END und erweitern den Blick auf zentrale Themen der Branche: Dieals Plattform für Zulieferer und OEMs, sowie die, die dem anhaltenden Kopfhörer‑Trend mit noch mehr Ausstellern und Testmöglichkeiten gerecht wird. Einen weiteren Erlebnisbereich bildet die GAMING ZONE, wo sich das Geschehen auf den Sound beim Gaming fokussiert.An allen vier Messetage sind wir in derfür Sie da und laden Sie herzlich ein, sich in einer angenehmen Atmosphäre zurückzuziehen, sich auszutauschen und in Ruhe zu arbeiten. Darüber hinaus finden Sie bereits jetzt imumfangreiche Informationen, Bildmaterial und Logos für Ihre Vorberichterstattung.Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine erlebnisreiche HIGH END Vienna 2026!