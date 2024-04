Steven Wilson präsentiert immersive Audioerlebnisses auf der HIGH END 2024

Der gefeierte Musiker und Produzent Steven Wilson wird auf der HIGH END 2024, die vom 9. bis 12. Mai im MOC München stattfindet, sein neues Album "The Harmony Codex" in immersiver Audiowiedergabe präsentieren. In Kooperation mit dem Veranstalter der internationalen Audiomesse und dem Unternehmen PMC, das seit vielen Jahren auf der HIGH END ausstellt, hält Wilson an allen vier Veranstaltungstagen eine Reihe von Seminaren ab und teilt sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung mit seinen Gästen.In den Vorstellungen werden die Besucher:innen die einzigartige Gelegenheit haben, die kreative Anwendung von Reference-Level-Audio durch einen der weltweit führenden Songwriter, Produzenten und Grammy-nominierten Spatial-Audio-Toningenieurs kennenzulernen. Wilson, der bereits als Markenbotschafter der HIGH END 2019 die Messe kennenlernte, spricht über den Einsatz von Immersive Audio bei der Kreation seiner Musik und als gefragter Remixer von Klassikern anderer Künstler. Bei jeder Präsentation wird er seine immersiven Mixe vorführen, wobei er sich auf sein neuestes Album "The Harmony Codex" konzentriert, aber auch einige der Mixe anderer Künstler, die er produziert hat, berücksichtigt, darunter Werke von Tears for Fears, Ultravox und Roxy Music.Die Anlage wird von PMC zur Verfügung gestellt, deren Lautsprecher in den besten Aufnahme- und Mischanlagen der Welt zu finden sind, z. B. bei der BBC, Metropolis, LP:ME Dubai und zahlreichen anderen Studios. PMC hat sich weltweit als Spezialist für Atmos Music-Mixing etabliert.Das Programm von Steven Wilson besteht aus zwei unterschiedlichen Vorführungen:“Intro to spatial audio + examples + Q&A”“The Hamony Codex full album Spatial Audio playback + Q&A"Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Die Tickets gibt es unter der Rubrik "Veranstaltung" im Ticketshop der HIGH END SOCIETY Service GmbH: Ticketshop Die HIGH END – die international renommierte Audio-Messe – gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Unterhaltungselektronik. An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren.