Neuer Geschäftsführer bei der HIGH END SOCIETY Service GmbH

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt: Zum 1. Oktober 2026 wird Ali Ibrahim die Leitung des Messeveranstalters übernehmen. Er folgt auf Manuel Pinke, der sich aus privaten Gründen von seiner Verantwortung als Geschäftsführer entbinden lässt.



Manuel Pinke hat diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen. Der Verband respektiert diesen Schritt ausdrücklich und dankt Manuel Pinke für seine verantwortungsvolle Offenheit und seinen außerordentlichen Einsatz in einer für die HIGH END SOCIETY besonders wichtigen Phase. „Wir respektieren die Entscheidung von Manuel Pinke in vollem Umfang und danken ihm für seine herausragende Arbeit, seine Integrität und seinen großen persönlichen Einsatz. Er hat in kurzer Zeit viel bewegt und insbesondere mit dem erfolgreichen Standortwechsel der HIGH END nach Wien ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Messe gesetzt“, erklärt Jürgen Timm, Vorstandsvorsitzender des HIGH END SOCIETY e.V.



Mit persönlichem Engagement und großer Professionalität hat Manuel Pinke dazu beigetragen, die internationale Strahlkraft der Messe weiter zu stärken und wichtige Weichen für die kommenden Jahre zu stellen.



Mit Ali Ibrahim fiel die Entscheidung für den neuen Geschäftsführer erneut auf einen erfahrenen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen des Messeveranstalters. Der 31-jährige Eventmanager begann im Jahr 2016 seine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement mit dem Schwerpunkt Eventmanagement bei der HIGH END SOCIETY Service GmbH und ist dem Unternehmen seitdem verbunden. Für die neue Position bringt Ali Ibrahim umfangreiche Erfahrung im Bereich Messeorganisation und -planung sowie fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit. Darüber hinaus verantwortete er viele Jahre das Marketingbudget für die HIGH END und alle weiteren Messen und vertiefte seine Kenntnisse im Bereich Journalismus und Medienarbeit. Ali Ibrahim weiß das ihm entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen und betont die besondere Bedeutung seiner neuen Position als Geschäftsführer: „Für mich ist das mehr als eine neue Aufgabe. Ich übernehme nicht nur Verantwortung für ein Unternehmen, das mich viele Jahre geprägt hat, sondern auch für die Menschen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe. Auf dieser Grundlage will ich die kommenden Jahre mit einer klaren Richtung gestalten - für unsere Aussteller, unsere Besucher und die gesamte Branche."

(lifePR) (