Nachruf zum Tod von Kurt W. Hecker

Mit tiefer Betroffenheit haben wir davon erfahren, dass Kurt W. Hecker, geschätzter Ehrenvorsitzender der HIGH END SOCIETY e.V., im Alter von 86 Jahren am 26.12.2025 verstorben ist. Sein Verlust hinterlässt in unserer Gemeinschaft eine große Lücke.



Kurt Hecker zählte als Gründungsmitglied und langjähriger Vorstandsvorsitzender des HIGH END SOCIETY e.V., dem Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe, zu den Wegbereitern in der Verbandsgeschichte. In seiner Funktion hat er den Verband über Jahrzehnte mitgestaltet und dessen Entwicklung zu einer führenden Branchenorganisation vorangetrieben. Darüber hinaus trug er maßgeblich zum wachsenden Erfolg der internationalen Audiomesse HIGH END bei, die von der HIGH END SOCIETY ausgerichtet wird. Mit großem Engagement setzte sich Kurt Hecker für die Förderung audiophiler Kultur, den technischen Fortschritt und die weltweite Vernetzung von Herstellern, Fachhandel und Medien bei.



Im Jahr 2018 übergab Kurt Hecker den Verbandsvorsitz und wurde in Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Seine langjährige Erfahrung und sein Fachwissen bleiben dem Verband bis heute als wertvolle Impulse erhalten.



In stillem Gedenken verabschieden wir uns von einer besonderen Persönlichkeit, deren Andenken wir in Ehren halten werden. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Ehefrau und seiner Familie.



Vorstand, Geschäftsführung und Team HIGH END SOCIETY e.V. und HIGH END SOCIETY Service GmbH



HIGH END SOCIETY e.V.



Der HIGH END SOCIETY e.V., der Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe vertritt seit vier Jahrzehnten die beruflichen Interessen der aktuell 63 Mitgliedsunternehmen gegenüber gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen.

