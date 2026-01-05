Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047079

HIGH END SOCIETY Service GmbH Vorm Eichholz 2g 42119 Wuppertal, Deutschland http://www.highendsociety.de
Ansprechpartner:in Frau Claudia Kazner 0202 702022
Logo der Firma HIGH END SOCIETY Service GmbH

Nachruf zum Tod von Kurt W. Hecker

(lifePR) (Wuppertal, )
Mit tiefer Betroffenheit haben wir davon erfahren, dass Kurt W. Hecker, geschätzter Ehrenvorsitzender der HIGH END SOCIETY e.V., im Alter von 86 Jahren am 26.12.2025 verstorben ist. Sein Verlust hinterlässt in unserer Gemeinschaft eine große Lücke.

Kurt Hecker zählte als Gründungsmitglied und langjähriger Vorstandsvorsitzender des HIGH END SOCIETY e.V., dem Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe, zu den Wegbereitern in der Verbandsgeschichte. In seiner Funktion hat er den Verband über Jahrzehnte mitgestaltet und dessen Entwicklung zu einer führenden Branchenorganisation vorangetrieben. Darüber hinaus trug er maßgeblich zum wachsenden Erfolg der internationalen Audiomesse HIGH END bei, die von der HIGH END SOCIETY ausgerichtet wird. Mit großem Engagement setzte sich Kurt Hecker für die Förderung audiophiler Kultur, den technischen Fortschritt und die weltweite Vernetzung von Herstellern, Fachhandel und Medien bei.

Im Jahr 2018 übergab Kurt Hecker den Verbandsvorsitz und wurde in Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Seine langjährige Erfahrung und sein Fachwissen bleiben dem Verband bis heute als wertvolle Impulse erhalten.

In stillem Gedenken verabschieden wir uns von einer besonderen Persönlichkeit, deren Andenken wir in Ehren halten werden. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Ehefrau und seiner Familie.

Vorstand, Geschäftsführung und Team HIGH END SOCIETY e.V. und HIGH END SOCIETY Service GmbH

HIGH END SOCIETY e.V.

Der HIGH END SOCIETY e.V., der Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe vertritt seit vier Jahrzehnten die beruflichen Interessen der aktuell 63 Mitgliedsunternehmen gegenüber gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen.

Website Promotion

Website Promotion

HIGH END SOCIETY Service GmbH

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Munich und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.