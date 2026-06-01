Klang- und Erlebniswelten, Workshops, Expertenwissen und namhafte Musiker auf der internationalen Audiomesse
HIGH END Vienna 2026 präsentiert umfangreiches Rahmenprogramm
Ein besonderes Highlight ist der Live-Auftritt der kanadischen Sängerin und Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé am Samstagabend, dem 6. Juni 2026. Darüber hinaus wird die international renommierte Künstlerin auch bei exklusiven Listening Sessions und Autogrammstunden präsent sein. Weitere Künstler und Gäste des Rahmenprogramms sind unter anderem Leslie Mandoki, Anette Askvik, Hans Theessink sowie Mitglieder von Deep Purple.
Klangkosmos für Musik- und Gaming-Fans
Mit der WORLD OF HEADPHONES und der GAMING ZONE richtet sich die internationale Audiomesse seit einigen Jahren gezielt an neue Zielgruppen und moderne Hörgewohnheiten. In Halle X4 zeigen mehr als 74 Marken aktuelle Kopfhörer- und Personal-Audio-Lösungen zum direkten Vergleich und Probehören. Die dort angeschlossene GAMING ZONE verbindet High-End-Audio mit modernem Gaming und ermöglicht Besuchern, unterschiedliche Klangwelten interaktiv zu erleben. Ergänzt wird das Angebot durch ein Live-Interview mit den Game-Entwicklern Michel Firmont und Lars Hempel, die über die Bedeutung von Sounddesign und hochwertiger Audiowiedergabe im Gaming sprechen werden.
Immersive Hörsessions und Expertenwissen
Ein weiteres Highlight erwartet Besucher im „PMC Studio Vienna“. Dort entsteht eine professionelle Studio-Umgebung mit hochauflösendem Dolby-Atmos®-Monitoring-System, das Musik- und Filmproduktionen authentisch erlebbar macht. Exklusive Sessions mit internationalen Audio-Profis vermitteln Einblicke in moderne Produktions- und Masteringprozesse.
Mit der X-PERT Stage bietet die HIGH END Vienna zudem erneut eine Plattform für Fachvorträge, Diskussionen und Expertenwissen rund um die Zukunft der Audioindustrie.
Praxisnahe Einblicke vermittelt außerdem die Workshop-Reihe von Matthias Böde. Der renommierte Fachjournalist präsentiert Hörvergleiche, Tipps zur Anlagenoptimierung und Wissenswertes rund um analoge und digitale Audiotechnik.
Plattform für Innovation und Austausch
Auch 2026 setzt die HIGH END Vienna auf Nachwuchsförderung und internationale Vernetzung. Die Start-Up Area bietet jungen Unternehmen eine Bühne für innovative Technologien und neue Produktideen aus der Audiobranche. Auch die IPS – International Parts + Supply hat in Wien ihren festen Platz als etablierte Zuliefermesse der HIGH END und bringt in bewährter Kooperation mit der ALTI Association Hersteller, Zulieferer und Dienstleister zusammen. Die Aussteller präsentieren in Halle X5 Komponenten, Fertigungslösungen und Services für hochwertige Audiotechnik.
Mit dem internationalen Netzwerk „Women in Hi-Fi“, organisiert von Linette Smith vom HiFi Pig Magazine, schafft die Messe außerdem Raum für Austausch und Networking innerhalb der Audiobranche.
Weitere Informationen zur HIGH END Vienna 2026: www.highendvienna.com
HIGH END Vienna 2026
The Leading International Audio Show
4. bis 7. Juni 2026
Öffnungszeiten:
Do + Fr: 10 bis 18 Uhr
nur für Fachbesucher:innen
Sa: 10 bis 18 Uhr
So: 10 bis 16 Uhr
Ort:
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Wien | Österreich
Tickets: Ticketshop
Veranstalter:
HIGH END SOCIETY Service GmbH
Vorm Eichholz 2g
42119 Wuppertal
Telefon: +49 202 702022
E-Mail: info@highendsociety.de
www.highendsociety.de