Impulsgeber für den Schweizer HiFi-Markt und Treffpunkt für Musikliebhaber
FINEST AUDIO SHOW Zurich am 1. und 2. November 2025
Die FINEST AUDIO SHOW Zurich steht für Qualität, Regionalität und Markenvielfalt. In stilvoller Umgebung stellen renommierte Firmen aus der Schweiz und den angrenzenden Nachbarländern eine faszinierende Bandbreite aktueller Produkte rund um den guten Klang vor. Von Kompaktlösungen über klassische HiFi-Komponenten bis hin zu edlen High-End-Systemen ist alles dabei – hautnah präsentiert und live vorgeführt in einer wohnraumähnlichen Atmosphäre, in der die Exponate ihr klangliches Potenzial bestens entfalten können. Damit ist die Messe in der Schweiz ein unverzichtbarer Termin im HiFi-Kalender für Audiophile, Musikliebhaber und Technikbegeisterte. Aber auch die Schweizer Fachwelt findet hier ausreichend Gelegenheit, sich über Neuheiten der Branche zu informieren. Die Vorführungen mit moderner Audiotechnik versprechen außergewöhnliche Hörerlebnisse auf höchstem Niveau. Spannende Vorträge rund um die Themen Klang, Technik und Innovation ergänzen das Messeerlebnis.
Ob erfahrener HiFi-Experte oder neugieriger Einsteiger: Die FINEST AUDIO SHOW Zurich bietet für jeden Anspruch passende Inspiration und ist weit mehr als eine klassische Produktmesse: Als Ort der Begegnung, des Austauschs und des Erlebens für alle, die Musik lieben und erleben wollen, wie sie heute und morgen am besten klingt. Mit ihrer regionalen Verankerung und internationalen Markenvielfalt schlägt sie die Brücke zwischen Schweizer Qualitätsbewusstsein und globaler Klanginnovation.
www.finestaudioshow.de/zurich
Die FINEST AUDIO SHOW:
Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.
Der Veranstalter:
Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträgen.
Alle Informationen zu unseren Messen finden Sie hier: www.highendsociety.de