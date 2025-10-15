Kontakt
HIGH END SOCIETY e. V. bestätigt Vorstand im Amt

Am 8. Oktober 2025 fand in Düsseldorf die diesjährige Jahreshauptversammlung des Interessenverbandes HIGH END SOCIETY e.V. statt. Im Rahmen der turnusmäßigen Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Timm wurde ebenso wie Dieter Amann und Mansour Mamaghani von den Mitgliedern erneut gewählt. Damit setzt der Verband auf Kontinuität in seiner Führung und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen drei Jahre.

Neuer Vertreter im Mitgliederausschuss

Im Mitgliederausschuss kam es zu einer Veränderung: Karl-Heinz Fink von FinkTeam rückt neu in das Gremium ein und ersetzt damit Sieveking Sound, vertreten durch Jan Sieveking. Der Ausschuss setzt sich damit künftig aus den folgenden Personen zusammen: Robert Suchy (Clearaudio), Mika Dauphin (3H), Siegfried Amft (T+A), Gunter Kürten (Thorens), Dirk Räke (Transrotor) und Karl-Heinz Fink (FinkTeam).

Der Vorstand dankt den Mitgliedern für ihr Vertrauen und dem ausgeschiedenen Vertreter Jan Sieveking für sein Engagement. Gemeinsam möchte der Verband HIGH END SOCIETY e.V. weiterhin die Interessen der HiFi-Branche vertreten und die Begeisterung für hochwertige Musikwiedergabe fördern.

Die HIGH END SOCIETY e.V., der Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe, vertritt seit über vier Jahrzehnten die beruflichen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen gegenüber gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen. Die Mitglieder des HIGH END SOCIETY e.V. verbindet seit dessen Gründung 1982 die Vorliebe für hochwertige Technik, exzellenten Hörgenuss und faszinierende Musikwiedergabe. Mit dieser gelebten Leidenschaft und ungebrochenem Engagement haben wir uns innerhalb weniger Jahre zum weltweit größten Verband der Audiobranche entwickelt. Wir verstehen uns als internationaler Botschafter für High Fidelity und gelten als anerkanntes Sprachrohr, das weit über die Verbandsgrenzen hinaus Gehör findet.

