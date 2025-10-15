HIGH END SOCIETY e. V. bestätigt Vorstand im Amt
Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Timm wurde ebenso wie Dieter Amann und Mansour Mamaghani von den Mitgliedern erneut gewählt. Damit setzt der Verband auf Kontinuität in seiner Führung und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen drei Jahre.
Neuer Vertreter im Mitgliederausschuss
Im Mitgliederausschuss kam es zu einer Veränderung: Karl-Heinz Fink von FinkTeam rückt neu in das Gremium ein und ersetzt damit Sieveking Sound, vertreten durch Jan Sieveking. Der Ausschuss setzt sich damit künftig aus den folgenden Personen zusammen: Robert Suchy (Clearaudio), Mika Dauphin (3H), Siegfried Amft (T+A), Gunter Kürten (Thorens), Dirk Räke (Transrotor) und Karl-Heinz Fink (FinkTeam).
Der Vorstand dankt den Mitgliedern für ihr Vertrauen und dem ausgeschiedenen Vertreter Jan Sieveking für sein Engagement. Gemeinsam möchte der Verband HIGH END SOCIETY e.V. weiterhin die Interessen der HiFi-Branche vertreten und die Begeisterung für hochwertige Musikwiedergabe fördern.