HIGH END SOCIETY Service GmbH und LowBeats starten Kooperation bei FINEST AUDIO SHOW

FINEST AUDIO SHOW X LowBeats

Der Messeveranstalter HIGH END SOCIETY Service GmbH und das HiFi-Journal LowBeats bündeln künftig ihre Kompetenzen bei der Organisation regionaler HiFi-Messen. Den Auftakt macht die gemeinsame Durchführung der FINEST AUDIO SHOW im Darmstadtium, Darmstadt, im Oktober 2026. Auch für die erste FINEST AUDIO SHOW Cologne im November ist eine enge Zusammenarbeit vorgesehen.

Mit der Partnerschaft vereinen beide Seiten ihre Stärken: Die HIGH END SOCIETY Service GmbH bringt ihre langjährige Erfahrung bei der professionellen Organisation von HiFi-Messen ein, während LowBeats mit tiefgehender Branchenkenntnis, redaktioneller Kompetenz und regionaler Vernetzung das Messekonzept der FINEST AUDIO SHOW maßgeblich mitgestaltet. „Ich freue mich sehr auf die zukünftige Kooperation mit LowBeats. Gemeinsam mit Holger Biermann und Dr. Michael Hackenberg werden wir die erfolgreiche HiFi-Messe in Darmstadt fortführen und neue Wege für die Weiterentwicklung von regionalen HiFi-Messen eröffnen, die noch stärker an den Interessen von Ausstellern und Besuchern ausgerichtet sind“, sagt Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH.

Auch Holger Biermann, Gründer von LowBeats, blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit: „Die Kooperation mit der HIGH END SOCIETY ist für uns ein bedeutender Schritt. Gemeinsam können wir innovative Messeformate entwickeln und die HiFi-Community noch enger zusammenbringen. Wir freuen uns darauf, unsere Branchenfachkenntnis und unser Netzwerk einzubringen, um die Veranstaltungen für Aussteller und Besucher gleichermaßen attraktiv zu gestalten.“

Die Partner planen, ihre gebündelte Expertise künftig auch bei weiteren Veranstaltungen einzusetzen und gemeinsam neue Messeformate zu entwickeln. So ist auch bei der FINEST AUDIO SHOW Cologne, die am 14. und 15. November 2026 erstmals im Confex Köln stattfindet, eine Zusammenarbeit geplant.

