HIGH END 2025 präsentiert Anette Askvik als neue Markenbotschafterin

Die HIGH END 2025, die führende internationale Audiomesse, freut sich, die begabte norwegische Sängerin Anette Askvik als Markenbotschafterin anzukündigen. Die vielseitige Ausnahmekünstlerin wird das Gesicht der renommierten Spezialmesse, die vom 15. bis 18. Mai 2025 im MOC München stattfindet und dort an vier Tagen erneut zum Treffpunkt der gesamten Fachwelt wird.Nach einer veränderten Kampagne in 2024 knüpft der Veranstalter an die erfolgreiche Serie an, die Mission der HIGH END mit prominenten Persönlichkeiten aus der Musikszene zu untermauern. „Die Entscheidung, 2024 auf ein Testimonial zu verzichten, haben wir bewusst getroffen. Wir haben die Pause genutzt, um unser Konzept zu reflektieren und neue Impulse einfließen zu lassen“, erklärt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. „Wir sind stolz, dass wir Anette Askvik als Markenbotschafterin gewinnen konnten und freuen uns darauf, mit ihr die Reihe nun fortzusetzen“, ergänzt Dreischärf. „Ihre Kunst, mit der sie Emotionalität und technische Präzision verbindet, spiegelt perfekt unsere Werte wider. Sie steht für die Leidenschaft, mit der wir die Audiotechnologie vorantreiben und die sie mit ihrer Musik zum Ausdruck bringt.“Anette Askvik ist bekannt für ihre hypnotische Musik, die ihre Zuhörer auf eine emotionale Reise mitnimmt. Ihre kraftvolle Stimme und tiefgründigen Kompositionen vereinen auf einzigartige Weise Zerbrechlichkeit und Stärke. Dabei ist die Norwegerin viel mehr als eine Sängerin. Ihre Songs schreibt sie selbst, produziert sie und betreibt ihr eigenes Plattenlabel „Bird“. Mit Alben wieund zuletzterlangte sie internationale Aufmerksamkeit. Ihr neues Album, das eine poetische Winterlandschaft musikalisch darstellt, ist ein weiteres Meisterwerk skandinavischer Klangkunst – aufgenommen mit höchster Präzision ist es auf Vinyl, CD sowie in einem hochauflösenden Digitalformat erhältlich.Geboren wurde Anette Askvik in Stavanger. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Oslo. Ihre Inspiration findet sie in der Natur – ein wiederkehrendes Motiv, das ihre Werke durchzieht. „Die Natur ist kraftvoll, furchteinflößend und wunderschön – genau wie Musik“, beschreibt sie ihre Liebe zu den Elementen. Ihre Aufnahmen setzen neue Maßstäbe in der Klangqualität. Insbesondere ihr Debütalbumwird immer wieder für die Präsentation von exklusiven Audiosystemen genutzt. Als Botschafterin der HIGH END 2025 wird sie das Zusammenspiel von musikalischem Ausdruck und technologischer Exzellenz demonstrieren. „Ich freue mich sehr, Teil der HIGH END 2025 zu sein“, sagt Anette Askvik. „Musik verbindet uns auf eine Weise, die Worte oft nicht können. Ich bin begeistert davon, diese Leidenschaft mit einem Publikum teilen zu dürfen, das klangliche Perfektion so sehr schätzt wie ich.“ In einem eigens für sie arrangierten Studio und in Kooperation mit Kii Audio wird sie einige ihrer beeindruckenden Stücke in immersiver Audiowiedergabe vorführen. Die Besucher dürfen sich auf exklusive Begegnungen mit der Künstlerin freuen. Die Termine der Vorstellungen werden rechtzeitig veröffentlicht.Die Norwegerin ist bereits die zweite Künstlerin aus dem skandinavischen Land, die der Veranstalter für die HIGH END gewinnen konnte. Sie tritt in die berühmten Fußstapfen von Kari Bremnes, die 2018 die Symbiose von anspruchsvoller Musik und brillanten Klängen verkörperte.Die HIGH END 2025 verspricht auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt für die gesamte Audiobranche zu werden. Ob Fachbesucher, Medienvertreter, Technikfans, Audiophile oder Musikliebhaber – sie alle sind herzlich eingeladen, die beeindruckende Vielfalt der weltweit größten Audiomesse zu entdecken und sich von der Begeisterung mitreißen zu lassen.Tickets gibt es ab sofort im Ticketshop Medienvertreter:innen können sichakkreditieren.Die HIGH END – die international renommierte Audio-Messe – gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Audiotechnik. An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren. Nach 21 erfolgreichen Jahren in München wechselt die HIGH END 2026 ihren Standort und zieht nach Wien.