Finest Audio Show Zurich setzt 2026 aus und richtet den Blick auf die Zukunft
Fortsetzung an einem neuen Veranstaltungsort im kommenden Jahr geplant
In den vergangenen Jahren hat sich die FINEST AUDIO SHOW Zurich im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf erfolgreich als Treffpunkt für Musik- und HiFi-Enthusiasten, Hersteller, Händler und Fachbesucher etabliert. Gleichzeitig haben sich die Ansprüche an zeitgemäße Messekonzepte weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund verabschiedet sich die Veranstaltung in Zürich vom klassischen Hotelmesse-Konzept und richtet ihren Fokus auf Eventlocations mit größerer Flexibilität, moderner Infrastruktur und erweiterten Möglichkeiten für Aussteller und Besucher. „Die FINEST AUDIO SHOW steht für ein besonderes Messeerlebnis rund um Musik und hochwertige Audiowiedergabe. Um diesen Anspruch auch künftig zu erfüllen, möchten wir auch in der Schweiz einen Veranstaltungsort finden, der unsere Weiterentwicklung konsequent unterstützt“, erklärt Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH.
Für den Schweizer Markt ist die FINEST AUDIO SHOW weit mehr als eine Messe: Sie ist eine zentrale Plattform für Hersteller, Vertriebe und Fachhändler, um Innovationen, Produkte und Marken einem interessierten Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig bietet sie Musik- und HiFi-Begeisterten die Möglichkeit, hochwertige Audiotechnik unmittelbar zu erleben, zu vergleichen und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen. Damit knüpft die Veranstaltung an eine lange Tradition von HiFi-Messen in der Schweiz an: über ein Jahrzehnt war die HIGH END Swiss im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf ein fester Termin im HiFi-Kalender, bis sie 2024 als FINEST AUDIO SHOW Zurich fortgesetzt wurde. Die Publikumsmesse leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Audiokultur, sondern auch zum Austausch innerhalb der Branche und soll nun mit einem zukunftsorientierten Messekonzept erfolgreich in die nächste Generation geführt werden.
Die Entscheidung, die FINEST AUDIO SHOW Zurich in diesem Jahr auszusetzen, schafft den notwendigen Raum, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ziel ist es, die Veranstaltung mit einem neuen Standort und einem weiterentwickelten Konzept langfristig zu stärken und für Aussteller wie Besucher noch attraktiver zu gestalten.
Die ersten Gespräche mit geeigneten Locations werden bereits geführt. Der neue Veranstaltungsort sowie der nächste Termin werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Die FINEST AUDIO SHOW:
Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.
Der Veranstalter:
Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Vienna und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.
Alle Informationen zu unseren Messen finden Sie hier: www.highendsociety.de