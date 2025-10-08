Führungswechsel bei der HIGH END SOCIETY Service GmbH

Zum 1. November 2025 übernimmt Manuel Pinke die Geschäftsführung der HIGH END SOCIETY Service GmbH, dem Veranstalter der weltweit größten Audiomesse HIGH END. Nach neun Jahren an der Spitze überträgt Stefan Dreischärf die Verantwortung an seinen langjährigen Mitarbeiter, der künftig die strategische und operative Leitung des Unternehmens übernehmen wird.



Seit 2016 managte Stefan Dreischärf mit visionärer Begeisterung die Geschicke der HIGH END SOCIETY Service GmbH. Als ausgewiesener Kenner der gesamten Audio-Szene entwickelte er die HIGH END stetig weiter und setzte zahlreiche neue Impulse. Unter anderem rief er 2017 die Idee ins Leben, der Messe mit prominenten Musikern als Markenbotschafter ein Gesicht zu geben. „Es war mir eine Freude, das Unternehmen und die HIGH END über viele Jahre hinweg zu gestalten und in ihrer internationalen Bedeutung zu stärken“, betont der erfahrene Messechef. Nun sei es an der Zeit für einen Führungswechsel, der vorausschauend mit dem Umzug der Messe von München nach Wien im kommenden Jahr geplant wurde: „Ich bin überzeugt, dass Manuel Pinke die richtige Person ist, um diesen Prozess professionell zu begleiten und die Erfolgsgeschichte unserer Messen fortzuschreiben.“ Seit 2020 unterstützt Manuel Pinke das Team der HIGH END SOCIETY Service GmbH als Senior Event Manager bei der Organisation und Durchführung aller Veranstaltungen des Unternehmens.



In der Audiobranche ist Manuel Pinke seit über 30 Jahren bestens vernetzt. Während seiner beruflichen Laufbahn lernte er als Praktikant und Teilhaber den Einzelhandel kennen, absolvierte ein Hochschulstudium und arbeitete lange Zeit im Vertrieb für internationale Unternehmen. Die Messe HIGH END kennt er seit Jahrzehnten von allen Seiten: als privater HiFi-Liebhaber, Fachbesucher, Aussteller und zuletzt als Veranstalter. „Ich freue mich sehr darauf, als neuer Geschäftsführer die Zukunft der HIGH END zu gestalten und gemeinsam mit dem gesamten Team unsere Messen als zentrale Orte der Begegnung weiterzuentwickeln“, erklärt Manuel Pinke. Stefan Dreischärf wird als Senior Event Manager weiterhin im Unternehmen tätig sein.



Der Gesellschafter HIGH END SOCIETY e.V. freut sich, mit dieser Entscheidung den Generationswechsel eingeleitet zu haben und gratuliert dem zukünftigen Geschäftsführer Manuel Pinke zu seiner neuen Aufgabe. Er bedankt sich für die herausragenden Erfolge, die Stefan Dreischärf unter seiner Leitung erreicht hat und wünscht ihm für die weitere Tätigkeit im Unternehmen alles Gute. Die Personalveränderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die HIGH END an einem wichtigen Meilenstein steht. Nach 21 erfolgreichen Jahren in München schlägt die HIGH END SOCIETY ein weiteres vielversprechendes Kapitel der 43-jährigen Geschichte der Messe auf und zieht ins Austria Center Vienna in Wien.

