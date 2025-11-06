FINEST AUDIO SHOW Zurich 2025 begeistert mit Klangkultur auf höchstem Niveau
Leidenschaft und Faszination für Schweizer HiFi-Qualität und weltbekannte Marken
Die FINEST AUDIO SHOW Zurich präsentierte mit der Vielfalt von 150 Marken aktuelle Trends und Neuheiten der Audio-Welt und bot vielfältige Klangerlebnisse für Musikliebhaber und Technikbegeisterte. Insgesamt 31 nationale und internationale Aussteller zeigten eine breite Palette audiophiler Produkte, von kompakten Streaming-Lösungen über klassische HiFi-Komponenten bis hin zu High-End-Systemen. Bei regnerischem Wetter und kostenfreiem Eintritt zog die HiFi-Messe an beiden Messetagen zahlreiche Interessierte ins Mövenpick Hotel Regensdorf. In den Vorführräumen erlebten sie unter realistischen Bedingungen Produktvorführungen hautnah und tauschten sich mit Herstellern, Händlern und Experten aus.
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte während der Messe für zusätzliche Anziehungskraft. Die praxisnahen Workshops von Matthias Böde waren an beiden Messetagen bestens besucht und ermöglichten den Besuchern wertvolle Einblicke in die Feinheiten audiophiler Technik. Auch die Plattenbörse in Kooperation mit der Analogue Audio Association Switzerland erwies sich als Highlight für Vinylfans und lud zum Stöbern, Entdecken und Fachsimpeln ein.
Manuel Pinke, seit dem 1. November 2025 neuer Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH, zeigt sich sehr zufrieden über die positive Atmosphäre in den Ausstellungsräumen: „Die gute Stimmung war nicht nur unter den Besuchern, sondern auch bei den Ausstellern deutlich spürbar,“ sagt er. Insgesamt bewertet er die erfreuliche Resonanz der Teilnehmer und die hohe Publikumsfrequenz als klaren Messeerfolg. Mit ihrer gelungenen Kombination aus emotionalem Erlebnis, fachlicher Tiefe und persönlichem Austausch hat sich die FINEST AUDIO SHOW Zurich 2025 einmal mehr als zentraler Treffpunkt der HiFi-Community etabliert.
Der Veranstalter bedankt sich bei allen Ausstellern, Besucherinnen und Besuchern sowie Partnern, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft zum Erfolg der FINEST AUDIO SHOW Zurich 2025 beigetragen haben.
www.finestaudioshow.de/zurich
Die FINEST AUDIO SHOW:
Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.
Der Veranstalter:
Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträgen.
Alle Informationen zu unseren Messen finden Sie hier: www.highendsociety.de
Fakten
FINEST AUDIO SHOW Zurich
1. und 2. November 2025
31 Aussteller
150 Marken
ca. 2.000 Besucher:innen
Veranstaltungsort:
Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf
Im Zentrum 2
8105 Zürich-Regensdorf | Schweiz
Veranstalter:
HIGH END SOCIETY Service GmbH
Vorm Eichholz 2g
42119 Wuppertal
Telefon: +49 202 702022
E-Mail: info@highendsociety.de
www.highendsociety.de