Die Highlights: Innovation trifft auf Klangkultur

In gut drei Wochen ist es endlich so weit: Vomöffnet die HIGH END 2025 in München ihre Tore und bietet sowohl der Fachwelt als auch einem interessierten Publikum ein einzigartiges Erlebnis rund um hochwertige Audiotechnik. Rund 500 Aussteller werden mit über 800 Marken vertreten sein und präsentieren ihre Innovationen und audiophilen Highlights – von edlen Plattenspielern über smarte Streaminglösungen bis hin zu klangvollen Lautsprechersystemen.WORLD OF HEADPHONES – Klanggenuss zum AnfassenMit der WORLD OF HEADPHONES hat sich innerhalb der HIGH END eine eigenständige Plattform etabliert, die Kopfhörerbegeisterte aus aller Welt anzieht. In Halle 1 präsentieren über 70 Marken ihre neuesten Modelle und innovatives Zubehör – übersichtlich, kompakt und zum direkten Ausprobieren. Ob für Musikliebhaber, Podcast-Fans oder Social-Media-Nutzer: Die Besucherinnen und Besucher haben hier die einmalige Gelegenheit, unterschiedlichste Kopfhörer live zu testen und den perfekten Klang für ihre individuellen Ansprüche zu entdecken.Gaming Zone – Finest Sound in Gaming live erlebenIm letzten Jahr feierte sie ihre Premiere, und auch auf der HIGH END 2025 ist sie wieder ein spannender Erlebnisbereich für alle, die Gaming lieben und dabei nicht auf guten Sound verzichten möchten. In Kooperation mit unserem Partner konsolenfan.de können die Besucher auf einer gesonderten Fläche in Halle 1, direkt bei der WORLD OF HEADPHONES, eine große Auswahl an Gaming Equipment an verschiedenen Spielkonsolen ausprobieren und dabei unmittelbar erleben, wie guter Sound die Gaming-Erfahrung verbessern kann.IPS – Die OEM-Messe für die AudiobrancheEbenfalls in Halle 1 angesiedelt ist die IPS – International Parts + Supply, die sich als zentrale Zuliefermesse der Audiobranche etabliert hat. Sie bringt Hersteller, Dienstleister und Zulieferer an einem Ort zusammen und schafft ideale Voraussetzungen für den direkten Austausch innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. Ergänzt wird die Veranstaltung durch den ALTI Pavillon, der in Kooperation mit der ALTI Association realisiert wird. Damit ist die IPS auch 2025 wieder ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus den Bereichen HiFi, Akustik und professionelle Audiotechnik.SOUNDSCLEVER – High-End-Klang zum fairen PreisDie beliebte Initiative SOUNDSCLEVER beweist, dass exzellente Klangqualität kein Luxusgut sein muss. Komplett spielfertige Audiosysteme, bestehend aus Komponenten renommierter Marken, dürfen insgesamt nicht mehr als 5.000 Euro kosten. Sie bieten musikbegeisterten Einsteigerinnen und Einsteigern eine attraktive Möglichkeit, sich der Welt des High-End-Audios zu nähern. Die Systeme sind auf der Messe mit dem Soundsclever-Label gekennzeichnet und zeigen eindrucksvoll, wie viel Klangqualität in diesem Preisrahmen möglich ist.Immersive Audio mit Anette Askvik: ein raumfüllendes MusikerlebnisEin besonderes akustisches Highlight erwartet die Besucher auf der diesjährigen HIGH END: die Markenbotschafterin Anette Askvik präsentiert Ihr Album „Liberty“ in einem brandneuen Immersive-Audio-Mix. Für dieses außergewöhnliche Sounderlebnis konnte die Firma Kiiaudio als Kooperationspartner gewonnen werden. Die Tickets für die Vorführungen sind begrenzt und müssen online im Ticketshop vorbestellt werden.Aktuelle Trends und Themen auf der X-PERT StageEin inspirierendes Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen auf der X-PERT Stage – dem Talk- und Vortragsformat der HIGH END, unter anderem mit Michael Fremer (trackingangle.com) und Roland Hoffmann (Steinway Lyngdorf) rundet das Messeerlebnis ab.Klang erleben, Technik entdecken, Kontakte knüpfen – die HIGH END 2025 bietet Audiophilen, Fachbesuchern und Neugierigen ein einmaliges Messeerlebnis mit vielfältigen Highlights und spannenden Innovationen aus der Welt des hochwertigen Hörens.An den ersten beiden Messetagen (15. und 16. Mai) ist die Veranstaltung ausschließlich dem Fachpublikum vorbehalten, am Wochenende (17. und 18. Mai) steht die Messe auch allen Musikbegeisterten offen.Tickets (inklusive MVV-Nutzung) für die HIGH END 2025 gibt es nur online im Ticketshop Medienvertreter:innen können sich hier akkreditieren.Die HIGH END – die international renommierte Audio-Messe – gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Audiotechnik. An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren. Nach 21 erfolgreichen Jahren in München wechselt die HIGH END 2026 ihren Standort und zieht nach Wien.The Leading International Audio Show15. bis 18. Mai 2025Do + Fr: 10 bis 18 UhrSa: 10 bis 18 UhrSo: 10 bis 16 Uhr2-Tages-B2B-Ticket: 30 Euro4-Tages-B2B-Ticket: 49 EuroBesucher-Tagesticket Samstag: 10 EuroBesucher-Tagesticket Sonntag: 10 EuroMOC MünchenLilienthalallee 40 - 80939 MünchenHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 202 702022E-Mail: info@highendsociety.de Claudia KaznerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHIGH END SOCIETYE-Mail: kazner@highendsociety.de