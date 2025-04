Zusammenhalt mit Zukunftsanspruch

Wie Häfele beispielsweise dem Trend zu immer schlanker werdenden Korpuswänden gerecht wird, zeigt das Unternehmen im Rahmen der Messe an einem Möbel aus nur 12 Millimeter dünnem Plattenmaterial. Stabile Verbindungen für diese Materialstärke bieten unter anderem der Minifix12/15 und der Krallenverbinder Ixconnect CC 8/5/30. Die Ixconnect Möbelverbinder von Häfele werden im Häfele Werk in Berlin entwickelt und gefertigt und stehen mit zertifizierten deutschen Qualitätsstandards für hohe Produktsicherheit und Zuverlässigkeit.Ob Korpusverbinder, Bodenträger oder Tablarverbinder, Rückwand- oder Panelverbinder – als Entwickler und Hersteller von Möbelverbindern ist Häfele unverwechselbar. Denn das Unternehmen hat nicht nur Erfahrung über Generationen, sondern vereint unter einem Dach alle erforderlichen Fachkompetenzen. Sie reichen vom hochqualifizierten Expertenwissen über moderne Produktionsstätten und Fertigungsverfahren bis hin zu innovativen Materialtechnologien und effizienten Logistiksystemen.Seit Jahrzehnten setzt Häfele auf intensive weltweite Marktbeobachtung und arbeitet gemeinsam mit seinen internationalen Partnern aus der Möbelindustrie an zukunftsorientierten Lösungen. So entwickelt, fertigt und optimiert das Unternehmen starke Möbelverbinder nach Kundenwunsch – effizient und maßgeschneidert. Mit umfassendem Wissen über Materialien, Produktionsverfahren und Anwendungstechniken erarbeitet Häfele Lösungen gemeinsam mit seinen Kunden, immer passend zu Möbelqualität und Fertigungsmethode. Das senkt aktiv Prozess- und Produktionskosten.Das neueste Mitglied aus der Häfele Ixconnect Verbinderfamilie ist der Universalverbinder UC 16/64, der mit seiner durchdachten, ressourcenschonenden Bauweise überzeugt. In nur einem Produkt vereint der kompakte Allrounder überraschend viele Möbelverbindervarianten und kann deswegen flexibel in unterschiedlichsten Einbausituationen verwendet werden. Ob als einteiliger Eckverbinder, für Winkelanwendungen, für die Paneelmontage oder als klassischer Verbindungswinkel: Er ist multifunktional einsetzbar, denn je nachdem wie man zwei oder sogar mehrere der durchdachten Verbinder kombiniert, kann man damit unzählige, stabile Verbindungen herstellen. Damit reduziert sich auch die Lagerbevorratung. Außerdem sind Montageteams mit dem Universalverbinder UC 16/64 bestens auf jede Situation vorbereitet und sparen gleichzeitig Platz und Gewicht im Fahrzeug.Im Rahmen seines "Service+ Maßgeschneidert" Angebots konzipiert und realisiert Häfele kundenindividuelle Beutel- und Kartonverpackungen für Möbelverbinder, aber auch für komplette Möbelproduktionseinheiten. Nahezu jede Stückzahl, jede Zusammenstellung und jedes Format kann von Häfele abgepackt werden. Ob Beschlagsbeutel, „Beutel in Beutel“-Verpackung, „Beutel in Karton“-Verpackung, Kartonverpackung oder Sonderverpackungen – Häfele entwickelt in enger Abstimmung mit seinen Kunden maßgeschneiderte Packaging-Lösungen und schafft so echten Mehrwert für die industrielle und handwerkliche Möbelfertigung. Denn Komponenten, die fix und fertig angeliefert werden, entlasten den gesamten Fertigungsprozess.Entdecken Sie das "Service+ Maßgeschneidert" Angebot von Häfele unter Verpackungs-Engineering | HÄFELE