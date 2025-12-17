Schwarzwald-Magie im Retail
Auf der Euroshop 2026 lädt Häfele in den “Black Forest Experience Shop“ in Halle 11, Stand F55-6, zu einem einzigartigen, emotionalen Retail-Erlebnis ein.
Retail als Raumerlebnis
Häfele steht für intelligente Lösungen, die Markenwelten als emotionale Räume inszenieren. Mit dem Konzept „Black Forest Experience“ wird die Verbindung von Technik und Atmosphäre greifbar: Vernetzte Licht-, Beschlag- und Zutrittslösungen werden zu nahezu unsichtbaren Gestaltern des Gesamterlebnisses. Der neue Auftritt knüpft thematisch an die erfolgreiche Messepräsenz unter dem Dach des Deutschen Ladenbau-Verbands dLv der Jahre 2020 und 2023 an – mit noch größerem Fokus auf Inszenierung und Markenidentität.
„Wir freuen uns sehr, zum dritten Mal mit dem Deutschen Ladenbau-Verband dLv auf der Euroshop auszustellen und den Dialog mit Kunden und Partnern unter dem Motto ‚Black Forest Experience‘ fortzuführen. Mit einem feinen Gespür für Zusammenhänge, Funktion und Atmosphäre verwandelt Häfele erneut Räume in emotionale Markenerlebnisse“, so Julia Pross, International Key Account Manager Retail bei Häfele.
Flexible Raumkonzepte und nachhaltige Nutzungsszenarien
Im „Black Forest Experience Shop“ zeigt Häfele, wie effiziente Lichtlösungen, robuste Beschlagtechnik und intelligente Schließsysteme zu flexiblen Raumkonzepten beitragen. Energieoptimierte Beleuchtung, modular austauschbare Komponenten und nachrüstbare Systeme reduzieren Umbau-Zeiten und machen Retail-Flächen schneller anpassbar. Mit Beratung, Planungstools und Serviceleistungen unterstützt Häfele seine Partner dabei, Projekte ganzheitlich zu realisieren – von der Produktauswahl über die Installation bis zum Betrieb.
Unter dem Leitmotiv „Maximising the value of space. Together.“ bringt Häfele, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammen: energieeffiziente Produkte, ressourcenschonende Materialien und langlebige Systeme, die den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen.
Ganzheitliche Kompetenz im Ladenbau
Bisher agiert Häfele vorwiegend im hochwertigen Retail-Segment, wie etwa beim Juwelier Kerner in Ulm, eine der jüngsten Referenzen des Unternehmens. Doch zunehmend werden die ganzheitlichen Lösungen von Häfele auch in anderen Segmenten wie Mode & Sport oder Drogerie & Kosmetik nachgefragt. „Weltweit suchen renommierte Unternehmen der Branche immer mehr unsere Partnerschaft, unter anderem, um kundenorientierte Lösungen gemeinsam zu optimieren“, so Julia Pross. Bei individuellen Projektanforderungen unterstützt Häfele seine lokalen Partner, insbesondere Architekten, Ladenbauer und Marken, entlang der gesamten Prozesskette vor Ort: durch eine professionelle Beratung und mit umfangreichen Service+ Leistungen, wie Lichtplanung, Schließplanerstellung oder Ausschreibungstexten. Julia Pross hebt hervor: „Auch nach Projektabschluss stehen wir unseren Partnern mit unserem After-Sales-Service im laufenden Betrieb zur Verfügung.“
Das Häfele Leistungsportfolio
Zum Leistungsportfolio für alle Bereiche des Stores, ob für die Vitrine, Warenpräsentationen, Lounge oder im Back of House zählen:
• Häfele Lighting: Lichtplanung und Beleuchtungskonzepte – unter anderem für Markeninszenierungen im Shop
• Dialock: Elektronisches Schließsystem, u.a. für Vitrinen, Türen und Mitarbeiterräume
• Innovative Beschlagtechnik für flexible, raumeffiziente Lösungen
• Service+ Leistungen wie Ausschreibungstexte, technische Beratung und After-Sales-Betreuung
• Digitale Vernetzung des elektronischen Schließsystems Dialock mit Häfele Lighting, Akustiklösungen, Möbelgriffen, Auszügen und konstruktiven Beschlägen.
Informationen für das Fachpublikum
Euroshop 2026
Halle 11, Stand F55-6 (dLv-Gemeinschaftsstand Deutscher Ladenbau Verband)
Standfläche: 35 m²
https://www.haefele.de/de/
Link zum neuen Katalog Häfele Lighting