Premiere für Häfele auf der area30: Innovative Lösungen für die Küche von morgen

Von Elektrogeräten über Möbelgriffe bis hin zur smart vernetzten Möbel- und Raumbeleuchtung bietet Häfele alles für die Küche aus einer Hand. Darüber hinaus begleitet das Unternehmen seine Kunden und Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit verlässlichen Services. Die Besucherinnen und Besucher der area30 werden sowohl innovative Einzellösungen entdecken als auch die große Vielfalt des Häfele Küchensortiments – und wie beides zusammenwirkt.Wie harmonisch sich Häfele Lichtlösungen in Möbel und Räume einfügen, zeigt sich direkt am Messestand. Besucherinnen und Besucher erleben passend dazu die smarten Steuerungssysteme von Häfele in Aktion. Sie spüren unmittelbar, wie Lichtstimmungen die Wirkung der Premium-Ausstellungsküche verändern. Die Wirkung von Licht in unterschiedlichen Anwendungen – vom gezielt gesetzten Akzentlicht bis hin zur kompletten Rauminszenierung – veranschaulichen Live-Demonstrationen. Lichtberatungsexperten geben dem Messepublikum Einblicke in Planung und Umsetzung.„Wir freuen uns darauf, moderne Lichtlösungen zu präsentieren, die Küchenmöbel und Räume atmosphärisch aufwerten“, so Rico Marquardt, Regionaldirektor für die Häfele Region Deutschland.Ein Messe-Highlight ist zum Beispiel das OneCable Leuchtensystem. Neben Licht, das im Möbel wirkt, und Licht, das aus dem Möbel in den Raum abstrahlt, lässt sich mit OneCable zusätzlich Licht gezielt dorthin lenken, wo es gebraucht wird – zum Beispiel auf Kücheninseln, Esstischen oder Möbelfronten. Und das mit minimalem Installationsaufwand, denn das System wird über eine herkömmliche 230V-Steckdose angeschlossen. OneCable passt sich auch flexibel an veränderte Raumsituationen an und ist damit ideal als Lösung für Neukonzeptionen, aber auch für Renovierungen oder die Umgestaltung bereits vorhandener Küchen. Für Küchenstudios ein überzeugendes Plus in ihrem Standardangebot.Neben OneCable werden auf der area30 eine Reihe weiterer Häfele Lighting Leuchten und Systeme zu sehen sein – darunter das innovative 24V LED-Bänder-Kernsortiment für die Gestaltung von linearer Möbel- oder Raumbeleuchtung und zahlreiche weitere BluetoothMesh-fähige Häfele Lighting Komponenten.Kunden, die Lichtlösungen für Küchen gestalten und umsetzen wollen, können bei Bedarf die umfangreichen Plus-Services von Häfele nutzen, die auf der area30 ebenfalls vorgestellt werden. Das Angebot bietet fachkompetente Unterstützung entlang des kompletten Arbeitsprozesses: von der Wissensbeschaffung (Häfele Akademie) über Beratungsunterstützung (Häfele Licht-Handbuch), Planungshilfen (z. B. Beleuchtungsvorschläge), Produktionserleichterungen (z. B. vorkonfektionierte LED-Linearleuchten) bis hin zur Montage und Wartung (Technischer Support Licht).Wer eine Küche mit hochwertigen Elektrogeräten ausstatten möchte, findet unter meineKüchengeräte.de eine verlässliche Anlaufstelle. So unterstützt die Häfele Online-Plattform den Küchenfachhandel mit einem Zugriff auf über 10.000 Artikel von mehr als 30 renommierten Marken sowie mit vielen praktischen und individuellen Funktionen. Das Sortiment deckt alle wichtigen Produktkategorien wie Kochen, Kühlen und Spülen in verschiedenen Preis- und Qualitätssegmenten ab. Speziell auf die Anforderungen von Küchenplanern zugeschnitten, kombiniert die Plattform Einkauf, Beratung und Verkauf. Die Registrierung ist kostenlos, schnell und ermöglicht eine individuelle Anpassung mit eigenem Firmenlogo.Außerdem bietet Häfele mit Assedo nun auch ein umfassendes Eigensortiment an Elektrogeräten an. Mit ihrer edlen schwarzen Oberfläche fügen sich Assedo Geräte nahtlos in jede moderne Küche ein und vereinen ein zeitloses, elegantes Erscheinungsbild mit Funktionalität und Langlebigkeit. Das Häfele Assedo Sortiment umfasst Backöfen, Mikrowellen, Kochfelder, Kühlschränke, Weinkühler, Geschirrspüler und Dunstabzugshauben. Damit spricht Häfele ein breites Publikum an und bietet zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis qualitativ hochwertige Elektrogeräte mit fünf Jahren Garantie.Auf der area30 werden weitere Häfele Highlights präsentiert, vom Spritzschutz- und Wandschutzpaneel AluSplash, über Reling-Systeme und formschöne Möbelgriffe bis hin zum flexiblen und universell einsetzbaren Abfallsystem. Kunden können so perfekt abgestimmte, ganzheitliche Küchenkonzepte umsetzen – und das aus einer Hand. Vor allem für den Küchenfachhandel eröffnet sich damit ein neues Maß an Effizienz und Flexibilität.„Häfele wird in Löhne zeigen, wie sich Produkte, Sortimente und Services clever zu einer Gesamtlösung kombinieren lassen, um Räume optimal zu nutzen“, so Rico Marquardt. Vom Schubkasten-Komplettelement bis zum vollständigen Raumkonzept verfolgt das Unternehmen im Kleinen wie im Großen stets einen ganzheitlichen, modular gedachten Ansatz.Mehr Informationen zum Häfele Küchen-Sortiment finden Sie auch unter: Vielfältige Schrankausstattung, Spülen, Armaturen & mehr | HÄFELE