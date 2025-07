Gemeinsam Räume neu denken – Partnerschaftlich, preisgekrönt, zukunftsweisend

Schon von Weitem konnte man das Rot des Häfele Messestandes in Halle 7 sehen. Einladend und lebendig nahm der von allen Seiten zugängliche Stand mit seiner herzlichen Willkommens-Atmosphäre die zahlreichen Besucher aus aller Welt in Empfang. Schon durch die offene Standgestaltung wurde deutlich, dass Häfele „Togetherness“ – das Miteinander und Verbundensein mit Partnern – wirklich lebt. So stand die partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der Häfele seine langjährige Erfahrung in Co-Working- und Co-Engineering-Projekte mit internationalen Partnern einbringt, im Mittelpunkt des Messeauftritts. Gemeinsam mit Kunden und Partnern entwickelte Projekte zeigten eindrucksvoll, wie durch intensiven Dialog funktionale und marktorientierte Lösungen entstehen. In Zukunft soll sich diese Art der Zusammenarbeit weiter fortsetzen und verstärken, immer mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen für aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Raumgestaltung zu finden.Vertrauen als Basis – für Häfele bedeutet Partnerschaft mit Kooperationspartnern Wissen auszutauschen und in einem gemeinsamen, iterativen Prozess Innovationen und Produktneuheiten zu entwickeln. Auf dem interzum-Stand stellte Häfele einige Beispiele für partnerschaftlich realisierte Projekte vor.So bekamen die Standbesucher unter anderem Einblick in eine Kooperation mit Boffi. Der italienische Premiumhersteller benötigte für seine neue Küchenserie „Cove“ ein besonders schlankes, international zertifiziertes Lichtprofil mit integrierter Steuerung für Wandschränke. In enger Zusammenarbeit entwickelte Häfele ein maßgeschneidertes LED-System inklusive Aluminiumprofil, Touch-Dimmer sowie internationaler Logistik- und Serviceinfrastruktur.Auch eine Zusammenarbeit von Häfele Amerika stieß beim Publikum auf Begeisterung: Gemeinsam mit einem führenden Schrankhersteller entstand das „Adjustable Shelf Lighting“ (ASL) – ein innovatives Beleuchtungssystem, das horizontal in verstellbare Regalböden integriert ist und ohne sichtbare Kabel auskommt. Es ermöglicht eine blendfreie Ausleuchtung bei gleichzeitig einfacher Montage und nahtloser Integration in bestehende Produktionsprozesse.Gleich drei Lösungen von Häfele sind dieses Jahr mit einem interzum Award bedacht worden. Das zeigt, dass Häfele mit seiner Haltung am Puls der Zeit ist. Die Messe stand unter dem Leitsatz „Rethinking Resources“. Und knapper werdende Ressourcen denkt Häfele schon lange auf allen Ebenen mit. Deswegen ist den von Häfele umgesetzten Projekten eines gemeinsam: Sie maximieren den Wert von Raum.Wie das par excellence funktioniert, zeigte das Unternehmen auf der interzum unter anderem in der Projektstudie „Dynamic Living“. Dabei handelt es sich um ein flexibles Wohnkonzept für urbane Herausforderungen. Es wurde zum Hotspot auf dem Messestand und veranschaulichte dem begeisterten Publikum, wie sich magnetische Schiebetechnologie und clevere Beschlagtechnik um Licht- und Konnektivitätslösungen, darunter auch Schließsysteme, erweitern. Zusammen mit einer durchdachten Planungsleistung ließen sich gebaute 18 Quadratmeter flexibel auf 36 nutzbare Quadratmeter Wohnfläche vergrößern. Dafür wurde es mit einem interzum Award in der Kategorie „Best of the Best“ bedacht.In der Kategorie „Hohe Produktqualität Functions & Components“ erhielten gleich zwei Produktlösungen eine Auszeichnung. Das 24V Leuchtensystem OneCable von Häfele Lighting überzeugte die Jury, weil es als einzigartiges System die Symbiose zwischen Möbel- und Raumbeleuchtung schafft. Aufgrund seiner einfachen Montage lässt es sich mühelos an individuelle Raumsituationen anpassen und ist deshalb ideal für Neubau und Bauen im Bestand.Der von Häfele entwickelte und patentierte Universalverbinder UC 16/64 punktete mit seinen universellen, multifunktionalen Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten. Er vereint die Eigenschaften überraschend vieler unterschiedlicher Möbelverbindervarianten in nur einem Produkt.Der pulsierende Messestand mit seiner Fläche von fast 1600 Quadratmetern lockte an den vier Messetagen tausende Besucher an. Neben Dynamic Living stieß auch die Marke Häfele Lighting auf reges Interesse. „Häfele Lighting bereichert das Gesamtambiente der Wohn- und Arbeitsräume unseres Lebens außerordentlich“, betont Häfele CEO Gregor Riekena. Über allem steht für ihn aber die Kooperation mit Partnern. „Auf die Herausforderungen der Zukunft ist Zusammenarbeit die stärkste Antwort. Lassen Sie uns unsere Fähigkeiten bündeln, unsere Talente zusammenbringen, Wissen und Erfahrung teilen, uns gegenseitig inspirieren.“Häfele verstand seinen Auftritt auf der interzum auch als Einladung an seine Partner und diejenigen, die sich für eine Zusammenarbeit interessieren. Schon heute blickt das Unternehmen erwartungsvoll auf kommende Ergebnisse dieser Kooperationen: wegweisende Co-Creation- und Co-Engineering-Projekte, die gemeinsam nachhaltige und zukunftsfähige Raumlösungen ermöglichen.Ausführliche Presseinformationen zu den Messeneuheiten wie dem ultraschlanken Klappenbeschlag Free Slim flap, dem Beschlag für flächenbündiges Schieben Slido F-Flush57, dem Assedo-Küchengeräte-Sortiment, zur Verbinderkompetenz von Häfele und zur Marke Häfele Lighting finden Sie in der umfangreichen Pressemappe von Häfele zur interzum 2025 Mehr über den Messeauftritt finden Sie auch unter Interzum 2025 | HÄFELE auf der Website von Häfele.