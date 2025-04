Eleganz und Funktionalität in der Küche

Bei Häfele erhält man nahezu die gesamte Produktpalette für den Küchenbau – von Abfallsammlern und Spritzschutz über Schubladensysteme, Scharniere und Griffleisten bis hin zur Beleuchtung. Mit Häfele Assedo bietet das Unternehmen nun auch ein umfassendes Sortiment an Elektrogeräten an. Kunden können so perfekt abgestimmte, ganzheitliche Küchenkonzepte umsetzen – und das aus einer Hand. Vor allem für den Küchenfachhandel, das Objektgeschäft sowie den Hotel- und Wohnungsbau eröffnet sich damit ein neues Maß an Effizienz und Flexibilität.Das Häfele Assedo Sortiment umfasst Backöfen, Mikrowellen, Kochfelder, Kühlschränke, Weinkühler, Geschirrspüler und Dunstabzugshauben – im Fokus steht das All Black Design, das sich nahtlos in jede moderne Küche einfügt. Die Geräte überzeugen durch innovative Funktionen, eine hohe Energieeffizienz und durchdachte Details für maximalen Bedienkomfort.Auf alle Assedo Geräte wird eine Garantie von fünf Jahren gewährt, die innerhalb von 45 Tagen nach Kauf über die Website aktiviert werden kann. Mit Assedo spricht Häfele ein breites Publikum an und bietet zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis qualitativ hochwertige Elektrogeräte.Die Assedo-Backöfen bieten mit ihrem XXL-Garraum und der intuitiven Bedienung höchsten Komfort. Für eine edle Anmutung sorgt eine dezente Griff-Lichtlinie.Die Kochfelder sind mit einer präzisen 14-stufigen Slider-Bedienung per Touch ausgestattet. Zusätzlich verfügen sie über eine automatische Kochstellenerkennung sowie eine Brückenfunktion mit AutoBridge.Die Dunstabzugshauben setzen das Kochfeld mit Häfele Lighting Lösungen stimmungsvoll in Szene und kombinieren hohe Fettfilterleistung mit geringer Geräuschemission.Die Assedo Kühlschränke mit Softclose-Funktion, LED-beleuchteter Rückwand und speziellem Kaltlagerfach halten Lebensmittel länger frisch.Flexible Körbe, eine automatische Türöffnung nach dem Spülvorgang sowie eine Spotanzeige am Boden machen die Geschirrspüler besonders praktisch. Die LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für den optimalen Überblick beim Ein- und Ausräumen des Geschirrs.Mit rahmenloser Optik, digitaler Zeitschaltuhr und praktischen Automatikprogrammen punkten die Mikrowellen.Weinliebhaber profitieren von den Assedo Weinkühlschränken mit verschiedenen Temperaturzonen, UV-geschütztem Rauchglas und vibrationsarmen Holzablagen aus Buche.Alles über das Häfele Assedo Sortiment erfahren Sie unter Häfele Assedo – Elektrogeräte | HÄFELE