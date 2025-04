Einfach und schön schieben

Zur interzum 2025 präsentiert Häfele eine Erweiterung seines Schiebebeschlagsortiments für Möbel: Der brandneue Slido F-Flush57 ist die ideale Lösung für eine optimale Raumnutzung im Möbel bei minimalem Platzbedarf. Denn die innovative Technik des Möbelschiebetürbeschlags ermöglicht eine flächenbündige Gestaltung. Damit bietet sie nicht nur funktionale, sondern vor allem ästhetische Vorteile für unterschiedlichste Anwendungen in Küche, Büro, Bad und Wohnraum. Slido F-Flush57 ist ab Mai 2025 verfügbar.



Schiebetürsysteme sind eine intelligente Antwort auf den zunehmenden Platzmangel in modernen Küchen-, Wohn- und Arbeitswelten. Slido F-Flush57 erlaubt eine einheitliche, glatte Möbeloberfläche und sorgt für eine ruhige Optik ohne vorstehende Türen. Die flächenbündige Infront-Technologie ermöglicht das vollständige Öffnen der Türen und schafft so maximalen Zugriff auf den Stauraum.



Vielseitige Anwendungsbereiche



Slido F-Flush57 ist eine flexible Schiebelösung für unterschiedlichste Wohn- und Arbeitsbereiche. In Büroumgebungen eignet sich der Beschlag ideal für Sideboards, Stauraumlösungen in Trennelementen oder Druckerunterschränke. Im Bad bietet er besondere Vorteile bei Waschtischunterschränken oder Spiegelschränken, wobei auch Spiegelfronten problemlos eingesetzt werden können. Für Wohnbereiche ist Slido F-Flush57 vielseitig einsetzbar in Wohnwänden, TV-Unterschränken, Tischunterbauten, Garderoben oder für Stauraumlösungen in Dachschrägen. In der Küche ermöglicht er eine besonders platzsparende Gestaltung – zum Beispiel von Oberschränken.



Einfache Herstellung und Montage



Ein großer Vorteil von Slido F-Flush57 ist die einfache Verarbeitung im Möbelbau. Durch identische Bohrbilder der Türen und eine einfache Nut in Boden und Deckel ist die Montage schnell und effizient durchführbar. Die Möglichkeit, auch extrem dünne Türen ab acht Millimetern Materialstärke einzusetzen, bietet zusätzliche Flexibilität bei der Materialauswahl.



Kosteneffizient und langlebig



Dank der durchdachten Konstruktion besteht Slido F-Flush57 aus wenigen, kostenoptimierten Komponenten. Die einfache Fertigung erleichtert die Serienproduktion und bietet einen wirtschaftlichen Einsatz auch in preissensiblen Möbelsegmenten. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten mit ähnlichen Eigenschaften bietet Slido F-Flush57 einen deutlichen Preisvorteil bei gleichzeitig hoher Qualität.



Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse



Slido F-Flush57 wurde für eine große Bandbreite an Türformaten entwickelt und bietet somit eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Die Türbreite kann bis zu 880 Millimeter und die maximale Höhe bis zu 1.100 Millimeter betragen. Die Türdicke kann flexibel zwischen acht und 16 Millimetern variieren, wobei das System für ein Türgewicht von bis zu sechs Kilogramm pro Tür ausgelegt ist. Bei den Materialien setzt Häfele auf hochwertige Kunststoffgleiter in Kombination mit einer robusten Schiene aus pulverbeschichtetem Aluminium.

(lifePR) (