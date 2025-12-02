Effizientes Gleiten, Schweben, Schieben
Sie sparen Platz, wo jeder Zentimeter zählt – Schiebe- und Schwebetürlösungen aus dem Slido Sortiment von Häfele
Ob im Möbelbau, als Raumtrennung oder Zimmertürlösung – Slido von Häfele bietet für jede Anwendung die passende Technik. Das Sortiment gliedert sich in vier Produktkategorien: Slido Furniture für Möbel und Fronten, Slido Door für Zimmertüren und Wandöffnungen, Slido Room für flexible Raumgliederungen sowie Slido Wall für mobile Trennwände im Objekt- und Wohnbereich. Präzise Lauftechnik, sanftes Schließen und hochwertige Ausführungen sind allen Systemen gemeinsam.
Gut begleitet: Die Produktexperten von Häfele
Neben dem breiten Sortiment bietet Häfele seinen Kunden mit den Produktexperten für Schiebelösungen einen echten Mehrwert: Mit fundierter technischer Beratung, umfassender Planungs- und Umsetzungskompetenz begleiten sie Projekte von der Idee bis zur Realisierung, gerade bei besonders komplexen Anforderungen. Dank ihrer tiefen Produkt- und Branchenkenntnisse entwickeln sie mit den Kunden zusammen passgenaue Lösungen. In ganz Deutschland sind die Produktexperten telefonisch, per Mail oder persönlich ansprechbar und beraten Häfele Kunden auf Wunsch auch gerne vor Ort.
Neu: Slido D-Line11 jetzt auch mit teleskopischem und symmetrischem Schieben
Eines der Systeme, das unzählige Möglichkeiten bietet, ist das Schiebetürsystem Slido D-Line11 für lineares Schieben. Es bietet höchste Flexibilität für Holz-, Glas- und Alurahmentüren. Das durchgängige Schienen- und Zubehörsystem erlaubt Anwendungen von der Wand- und Taschenmontage über integrierte Deckenlösungen bis hin zu synchronen Öffnungs- und Stapelanlagen. Eine neue Generation der Einzugsdämpfung mit Fluidtechnologie sorgt für gleichmäßige, leise Bewegungsabläufe. Die optionale Push-to-open-Funktion ermöglicht einen komfortablen, grifflosen Zugang.
Ganz neu sind die Varianten für teleskopisches und symmetrisches Schieben. Sie erweitern das Einsatzspektrum deutlich und sind ideal für mehrflügelige Anlagen. Kugelgelagerte Laufwagen und eine bewegungssteuernde Zahnriementechnik runden das System, das nun auch mit schwarzen Profilen erhältlich ist, ab.
Maßgeschneidert im Raum mit Slido R-Aluflex
Raum ist oft knapp – und seine effiziente Nutzung dann eine zentrale planerische Aufgabe. Das Schiebetürsystem Slido R-Aluflex unterstützt bei der funktionalen und flexiblen Raumgestaltung. Es strukturiert Flächen, trennt Bereiche optisch und schafft Stauraum, oder Rückzugsorte und Ordnung. Die Systemlösung eignet sich für maßgeschneiderte Einbausituationen wie begehbare Kleiderschränke, Nischen unter Treppen, Dachschrägen oder Kniestöcke. Dank des variablen Alurahmensystems und zahlreicher Designoptionen lässt sich Slido R-Aluflex präzise in Architektur- und Möbelkonzepte integrieren.
Schnelle Unterstützung für Fachleute
Das gesamte Slido-Produktsortiment gibt es unter unter Slido | HÄFELE. Dort steht Fachleuten auch ein Live-Chat zur Verfügung, der von den Häfele Produktexperten betreut wird und – ganz egal, wo man gerade ist – schnelle, unkomplizierte Hilfe bietet.