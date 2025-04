Anders denken schafft Raum

Das Team des Flap Competence Centers in Budapest hat den revolutionären Klappenbeschlag Free Slim flap komplett neu entwickelt. Mit seiner innovativen Technik hebt er Klappenbeschläge in puncto Schlankheit und Effizienz auf ein neues Level. Seit seiner ersten Vorstellung als Studie im Jahr 2019 hat er alle erforderlichen Prüfungen bestanden. In der Praxis hat sich Free Slim flap bei ausgewählten Partnern der europäischen Möbelindustrie bereits bewährt. Damit geht die Erfolgsgeschichte der Free Slim Beschläge in die nächste Phase – zu sehen am Messestand von Häfele auf der interzum 2025.



Statt auf herkömmliche Spiralfedern setzt der ultraschlanke Free Slim flap von Häfele auf patentierte U-Federn. So schafft er gleich mehrere Vorteile: Zum einen wird der Stauraum im Schrank durch das minimalistische Produktdesign auf das absolute Maximum erhöht. Bei Bedarf lassen sich Free Slim Beschläge sogar flächenbündig von außen in die Seitenwand integrieren. Gleichzeitig führt die Gestaltung zu einer deutlichen Optimierung der Planung von Klappenschränken. Was bisher aufwändig und komplex konzipiert werden musste, ist nun dank der reduzierten Variantenvielfalt für alle Anwendungsarten ein Kinderspiel.



Schlanker Beschlag = schlanker Aufwand



Für die industrielle Möbelfertigung bedeutet das erhebliche Effizienzgewinne entlang der kompletten Produktionskette: Auswahl-, Zuordnungs- und Steuerprozesse für unterschiedliche Modelle werden signifikant reduziert oder fallen komplett weg. Bestandsführung und Logistik optimieren sich durch die Flachheit der Kraftspeicher deutlich.



Angenehmes Bediengefühl und gesicherte Qualität



Das Bediengefühl kommt dabei keineswegs zu kurz: Free Slim flap hat eine integrierte Öffnungswinkelverstellung mit stufenlos einstellbarem Multipositionsstopp und exzellente Laufeigenschaften. Mit ausgewählten Partnern der europäischen Möbelindustrie hat Häfele dem Produkt den Feinschliff zur Serienreife verliehen. Die ausgezeichnete Entwicklungskompetenz spiegelt sich in der hohen Produktqualität wider: Der Free Slim flap ist LGA-getestet und zertifiziert. Tests der Klappenöffnungszyklen lagen ohne jede Qualitätsminderung sehr deutlich über dem Standard.



Ein Produktdesign für alle Öffnungsarten



Dank der flachen, aber kraftvollen U-Feder ist das schlanke Design auch für andere Klappenöffnungsarten möglich. Aktuell arbeitet Häfele daran, Free Slim für alle weiteren gängigen Öffnungsarten zu entwickeln. Mit höchstem Qualitätsanspruch und dem Ziel, die Planung in Zukunft für die Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, bringt das Unternehmen dafür seine Kompetenzen aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen zusammen.

(lifePR) (