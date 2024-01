Wenn es Nacht wird in Söll, gehen die Lichter noch lange nicht aus!

Mit Beginn der Abenddämmerung geht das Skivergnügen in Söll nochmal ganz von vorne los. Ein dutzend Pistenraupen rücken gemeinsam aus, um die Hänge in Hochsöll frisch für den Nachtskilauf zu präparieren. Das Angebot richtet sich unter anderem an alle sportlichen Nachtschwärmer, die tagsüber arbeiten müssen und sich am Abend noch sportlich betätigen wollen. Auch für Familien ist mit dem Hans im Glück Skiparcours abwechslungsreiches Skivergnügen geboten. Nebenunter Flutlicht warten in Söll 7,3 Kilometer perfekt beleuchtete Rodelbahnen auf die nächtlichen Besucher.bietet ab Ende Dezember 2023 bis Mitte März 2024 immer mittwochs bis samstags perfekte Pistenverhältnisse bei den Liften Hochsöll, Hexen6er und Hans im Glück auf den beleuchteten Pisten mit Flutlicht bis ins Tal. Die Bahnen sind von 18:30 - 21:30 Uhr in Betrieb.Diefür entspannte Genießer ist Mittwoch – Samstag in der Nacht von 18.30 bis 22.30 Uhr geöffnet. Der rasanteist Mi – Sa von 18.30 – 00.00 Uhr und auch tagsüber von 08.00 – 17.30 Uhr geöffnet. Als neue Erweiterung des Sportangebots gibt es in Söll im Winter Tag und Nacht offizielle Routen zum gesicherten Pistentourengehen. Für alle Skipassbesitzer ist das Angebot kostenlos. Mehr Infos und Tarife gibt es hier: www.nachtski.at